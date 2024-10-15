Украина не останется без импорта электроэнергии из ЕС – Энергетическое сообщество

Сертификация НЭК «Укрэнерго» как независимого оператора не повлияет на импорт электроэнергии из Европейского Союза зимой. Такое заявление 15 октября опубликовал секретариат Энергетического сообщества, комментируя предположение , что если Минэнерго не пересмотрит свой приказ, которым установило контроль над «Укрэнерго», и если для компании не изберут новых членов наблюдательного совета до 9 декабря, то оно может потерять сертификат ISO.

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Сертификация «Укрэнерго» как независимого оператора системы передачи, которая началась еще до полномасштабной войны, продолжается для гармонизации управления предприятием со стандартами ЕС, отметил секретариат Энергетического сообщества.

Заявления о том, что этот процесс может повлиять на возможность для Украины импортировать электроэнергию из ЕС в зимний период, ошибочно.

Внутреннее письмо секретариата Энергетического сообщества, адресованное регулятору (НКРЭКУ), было использовано для распространения недостоверной информации, отмечается в заявлении.

«Нашей задачей остается поддержка энергетической устойчивости Украины через практические мероприятия, включая увеличение импорта электроэнергии и ремонт инфраструктуры», – заявил секретариат Энергетического сообщества.

Контекст

30 августа во время заседания Ставки верховного главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский решил, что Кудрицкий должен написать заявление об увольнении по собственному желанию. Причина решения – незавершенные защитные конструкции вокруг подстанций «Укрэнерго», что после российского массированного обстрела 26 августа привело к перебоям со снабжением электричества.

Члены наблюдательного совета Д. Доббени и П. Андреасон заявили, что увольнение Кудрицкого произошло с нарушением принципов корпоративного управления, без доказательства его ошибок и злоупотреблений, что неприемлемо и может сказаться на дальнейшем сотрудничестве «Укрэнерго» с операторами – членами ENTSO-E. Указанные члены наблюдательного совета заявили о давлении на наблюдательный совет и уволились 3 сентября.

В чем реальные причины увольнения Кудрицкого, кому это выгодно и каковы последствия, читайте в статье Forbes.

10 октября правительство объявило конкурс на должности трех независимых членов наблюдательного совета «Укрэнерго». Четвертого независимого члена параллельно выбирают по предварительно запущенной аналогичной процедуре.

14 октября стало известно, что Энергетическое сообщество предупредило НКРЭКУ, что «Укрэнерго» может потерять сертификат независимого оператора системы.

Без сертификации «Укрэнерго» Украина может потерять возможность импортировать электроэнергию из ЕС, заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. В то же время регулятор подчеркнул, что оснований для остановки импорта электроэнергии нет.