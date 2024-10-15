Україна не залишиться без імпорту електроенергії з ЄС – Енергетичне співтовариство

Сертифікація НЕК «Укренерго» як незалежного оператора не вплине на імпорт електроенергії з Європейського Союзу взимку. Таку заяву 15 жовтня опублікував секретаріат Енергетичного співтовариства, коментуючи припущення , що якщо Міненерго не перегляне свій наказ, яким встановило контроль над «Укренерго», і якщо для компанії не оберуть нових членів наглядової ради до 9 грудня, то вона може втратити сертифікат ISO.

Деталі

Сертифікація «Укренерго» як незалежного оператора системи передачі, яка розпочалася ще до повномасштабної війни, триває для гармонізації управління підприємством зі стандартами ЄС, зазначив секретаріат Енергетичного співтовариства.

Заяви про те, що цей процес може вплинути на здатність України імпортувати електроенергію з ЄС у зимовий період, є помилковими.

Внутрішній лист секретаріату Енергетичного співтовариства, адресований регулятору (НКРЕКП), був використаний для поширення недостовірної інформації, наголошується в заяві.

«Нашим завданням залишається підтримка енергетичної стійкості України через практичні заходи, включно зі збільшенням імпорту електроенергії та ремонтом інфраструктури», – заявив секретаріат Енергетичного співтовариства.

Контекст

30 серпня під час засідання Ставки верховного головнокомандувача президент України Володимир Зеленський вирішив, що Кудрицький має написати заяву про звільнення за власним бажанням. Причина рішення – незавершені захисні конструкції навколо підстанцій «Укренерго», що після російського масованого обстрілу 26 серпня призвело до перебоїв із постачанням електрики.

Члени наглядової ради Д. Доббені та П. Андреасон заявили, що звільнення Кудрицького відбулося з порушенням принципів корпоративного управління, без доказу його помилок і зловживань, що є неприйнятним і може позначитися на подальшій співпраці «Укренерго» з операторами – членами ENTSO-E. Зазначені члени наглядової ради заявили про тиск на наглядову раду і звільнилися 3 вересня.

У чому реальні причини звільнення Кудрицького, кому це вигідно та якими можуть бути наслідки, читайте у статті Forbes.

10 жовтня уряд оголосив конкурс на посади трьох незалежних членів наглядової ради «Укренерго». Четвертого незалежного члена паралельно обирають за попередньо запущеною аналогічною процедурою.

14 жовтня стало відомо, що Енергетичне співтовариство попередило НКРЕКП, що «Укренерго» може втратити сертифікат незалежного оператора системи.

Без сертифікації «Укренерго» Україна може втратити можливість імпортувати електроенергію з ЄС, заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Водночас регулятор наголосив, що підстав для зупинення імпорту електроенергії немає.