Украина получила третий транш финансовой помощи в размере более 1 млрд грн в рамках проекта ARISE, направленный на поддержку малых сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль 8 июля.

Подробности

По словам министра, сейчас продолжаются выплаты по трем направлениям: субсидии на гектар возделываемой земли, дотации за содержание коров, а также за содержание коз и овец. Выплаты осуществляет «Укргосфонд», а их завершение запланировано до конца июля.

Помощь могут получить производители, которые зарегистрированы в Государственном аграрном реестре, вовремя подали заявку в соответствии с требованиями, не получали такую ​​поддержку в прошлом году и включены в утвержденные списки получателей.

Контекст

Цель проекта ARISE – обеспечить сельхозпроизводителям доступ к финансированию путем льготного кредитования (компенсация расходов по программе «Доступные кредиты 5-7-9%») и поддержки малых хозяйств через грантовые программы.

С начала года по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» было профинансировано 811 агрохозяйств на сумму 3,7 млрд грн. Из них 730 хозяйств (90%), зарегистрированных в Государственном аграрном реестре (ГАР), получили кредиты на общую сумму 3,4 млрд грн, что составляет 91,8% от общего объема.