Европейский союз увеличил объемы импорта украинской сельскохозяйственной продукции в рамках обновленного соглашения о свободной торговле. Об этом пишет Reuters 4 июля.

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В частности, квота на пшеницу возросла с 1 млн т до 1,3 млн т, на сахар – с 20 000 т до 100 000 т, на ячмень – с 350 000 т до 450 000 т, а на мясо птицы – с 90 000 т до 120 000 т.

Эти изменения – часть нового предварительного торгового соглашения, заключенного между ЕС и Украиной в конце июня. Пересмотренное соглашение охватывает 40 товаров и должно быть принято квалифицированным большинством государств-членов.

Контекст

С момента вступления в силу торговой части Соглашения об ассоциации в 2016 году объем торговли между Украиной и ЕС увеличился с €26 млрд до €67 млрд. При этом импорт из ЕС в Украину превышает экспорт на €18 млрд.

6 июня ЕС отменил действие так называемого торгового безвиза с Украиной – автономных торговых преференций, введенных в июне 2022 года в качестве временной меры поддержки после начала полномасштабного вторжения России. Эти преференции позволяли беспошлинный ввоз украинских товаров на рынок ЕС, в частности аграрной продукции.

По истечении срока действия Евросоюз возобновил квоты на чувствительные позиции, в том числе зерно, мед, яйца и мясо птицы. Это решение было принято под давлением некоторых стран-членов, прежде всего Польши, Румынии, Болгарии и Венгрии, опасавшихся негативного влияния на собственных производителей.

30 июня Украина и ЕС заключили обновленное Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Новое соглашение включает механизм защиты рынка ЕС в случае, если импорт из Украины будет создавать проблемы для ЕС или отдельных стран-членов.

Согласно договоренностям, Украина сможет экспортировать в ЕС больше продукции, чем до полномасштабного вторжения, но меньше, чем во время действия «торгового безвиза». Для чувствительных товаров, таких как яйца, сахар и пшеница, квоты увеличены, но они ниже пиковых объемов импорта, чтобы предотвратить дестабилизацию европейского рынка.

Менее чувствительные товары получат умеренное расширение доступа, а отдельные категории продукции будут полностью либерализированы.

Европейская комиссия сознательно затягивала с публикацией подробностей нового торгового соглашения во избежание влияния на внутриполитическую ситуацию перед выборами в Польше и Румынии. Брюссель опасался, что демонстрация уступок Украине могла бы ослабить позиции проевропейских кандидатов и вызвать протесты среди аграриев этих стран.