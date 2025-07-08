Україна отримала третій транш фінансової допомоги в розмірі понад 1 млрд грн у рамках проєкту ARISE, спрямований на підтримку малих сільгоспвиробників і фермерських господарств. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль 8 липня.

Деталі

За словами міністра, наразі тривають виплати за трьома напрямами: субсидії на гектар оброблюваної землі, дотації за утримання корів, а також за утримання кіз і овець. Виплати здійснює «Укрдержфонд», а їх завершення заплановано до кінця липня.

Допомогу можуть отримати виробники, які зареєстровані в Державному аграрному реєстрі, вчасно подали заявку відповідно до вимог, не отримували таку підтримку торік і включені до затверджених списків отримувачів.

Контекст

Мета проєкту ARISE – забезпечити сільгоспвиробникам доступ до фінансування шляхом пільгового кредитування (компенсація витрат за програмою «Доступні кредити 5-7-9%») та підтримки малих господарств через грантові програми.

Від початку року за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» було профінансовано 811 агрогосподарств на суму 3,7 млрд грн. Із них 730 господарств (90%), зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі (ДАР), отримали кредити на загальну суму 3,4 млрд грн, що становить 91,8% від загального обсягу.