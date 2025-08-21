Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в конце 2025 года и начале 2026-го в Украине планируется начать серийное производство ракеты «Фламинго» с дальностью полета 3000 километров. Об этом он заявил во время общения с журналистами 20 августа, пишет «Интерфакс-Украина» .

Подробности

По словам Зеленского, новая ракета уже прошла испытания и является самой «успешной» среди украинского вооружения. Президент подчеркнул, что детали ракетной программы будут оставаться засекреченными, пока Украина не будет располагать сотнями таких ракет.

«До декабря у нас будет больше таких ракет. А к концу декабря или в январе–феврале планируем начать массовое производство. Все зависит от результатов испытаний и финансирования программы», – отметил Зеленский.

Производство дальнобойных ракет "Фламинго" Фото: Associated Press Производство дальнобойных ракет "Фламинго" Фото: Associated Press Предыдущий слайд Следующий слайд

Позже Associated Press опубликовала репортаж с места производства ракеты «Фламинго» и ударных дронов, созданных украинской компанией Fire Point, являющейся одним из лидеров оборонной промышленности Украины.

Журналисты посетили просторный склад компании, где звучала рок-музыка. Им показали ударные беспилотники FP-1 с дальностью полета до 1600 км, а также впервые публично представили ракету «Фламинго».

В этом году Fire Point завершила испытание своей первой крылатой ракеты FP-5, которую из-за розового цвета прототипа назвали «Фламинго». По данным компании, ракета способна поражать цели на расстоянии 3000 км с точностью до 14 метров и нести полезную нагрузку до 1150 кг, что делает ее одной из самых больших крылатых ракет в мире.

В настоящее время Fire Point производит примерно одну ракету «Фламинго» в день, но до октября планирует увеличить производство до семи ракет ежедневно.

Контекст

Компанию Fire Point основали в начале полномасштабного вторжения друзья-эксперты из различных отраслей. Их целью было создание недорогих, но мощных дронов, способных конкурировать с иранскими БПЛА Shahed, которые Россия использует в войне против Украины. На сегодня компания производит около 100 дронов ежедневно, каждый из которых стоит $55.

17 августа работающий с Associated Press украинский фоторепортер Ефрем Лукацкий опубликовал снимок украинской ракеты «Фламинго», заявив, что ее дальность превышает 3000 км. Фотография была сделана 14 августа в цехе компании Fire Point, одной из ведущих оборонных компаний Украины. По словам журналиста, эти ракеты уже запущены в серийное производство.

Позднее издание Defence Express отметило, что на снимке, вероятно, изображена крылатая ракета FP-5, ранее презентованная публично. В феврале 2025 года компания Milanion Group демонстрировала эту ракету на выставке IDEX-2025 в ОАЭ. Внешний вид «Фламинго» и FP-5, а также их характеристики – большие ракеты с прямым фиксированным крылом и двигателем над фюзеляжем – свидетельствуют об уникальности этой разработки, не имеющей аналогов в мире.

Обнародованные характеристики ракеты FP-5 включают: дальность полета 3000 км, время в воздухе более 4 часов, максимальную скорость 950 км/ч, крейсерскую скорость 850–900 км/ч, размах крыла 6 метров, максимальный взлетный вес 6 тонн и вес боевой части 1 тонна.

18 августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что в Украине начато производство дальнобойной ракеты «Фламинго».