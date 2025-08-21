Президент України Володимир Зеленський оголосив, що наприкінці 2025 року та на початку 2026 року в Україні планується розпочати серійне виробництво ракети «Фламінго» з дальністю польоту 3 000 кілометрів. Про це він заявив під час спілкування з журналістами 20 серпня, пише «Інтерфакс-Україна» .

За словами Зеленського, нова ракета вже пройшла випробування і є «найуспішнішою» серед українського озброєння. Президент наголосив, що деталі ракетної програми залишатимуться засекреченими, доки Україна не матиме у своєму розпорядженні сотні таких ракет.

«До грудня ми матимемо більше таких ракет. А до кінця грудня або в січні–лютому плануємо розпочати масове виробництво. Усе залежить від результатів випробувань та фінансування програми», – зазначив Зеленський.

Виробництво далекобійних ракет «Фламінго» Фото: Associated Press

Пізніше Associated Press опублікувала репортаж із місця виробництва ракети «Фламінго» та ударних дронів, створених українською компанією Fire Point, яка є одним із лідерів оборонної промисловості України.

Журналісти відвідали просторий склад компанії, де лунала рок-музика. Їм показали ударні безпілотники FP-1 із дальністю польоту до 1 600 км, а також уперше публічно представили ракету «Фламінго».

Цьогоріч Fire Point завершила випробування своєї першої крилатої ракети FP-5, яку через рожевий колір прототипу назвали «Фламінго». За даними компанії, ракета здатна вражати цілі на відстані 3 000 км із точністю до 14 метрів і нести корисне навантаження до 1 150 кг, що робить її однією з найбільших крилатих ракет у світі.

Наразі Fire Point виготовляє приблизно одну ракету «Фламінго» на день, але до жовтня планує збільшити виробництво до семи ракет щодня.

Компанію Fire Point заснували на початку повномасштабного вторгнення друзі-експерти з різних галузей. Їхньою метою було створення недорогих, але потужних дронів, здатних конкурувати з іранськими БПЛА Shahed, які Росія використовує у війні проти України. На сьогодні компанія виробляє близько 100 дронів щодня, кожен із яких коштує $55.

17 серпня український фоторепортер Єфрем Лукацький, який працює з Associated Press, опублікував знімок української ракети «Фламінго», заявивши, що її дальність перевищує 3 000 км. Фотографію було зроблено 14 серпня в цеху компанії Fire Point, однієї з провідних оборонних компаній України. За словами журналіста, ці ракети вже запущені в серійне виробництво.

Пізніше видання Defence Express зазначило, що на знімку, ймовірно, зображена крилата ракета FP-5, яку раніше презентували публічно. У лютому 2025 року компанія Milanion Group демонструвала цю ракету на виставці IDEX-2025 в ОАЕ. Зовнішній вигляд «Фламінго» та FP-5, а також їхні характеристики – великі ракети з прямим фіксованим крилом і двигуном над фюзеляжем – свідчать про унікальність цієї розробки, яка не має аналогів у світі.

Оприлюднені характеристики ракети FP-5 включають: дальність польоту 3 000 км, час у повітрі понад 4 години, максимальну швидкість 950 км/год, крейсерську швидкість 850–900 км/год, розмах крила 6 метрів, максимальну злітну вагу 6 тонн і вагу бойової частини 1 тонна.

18 серпня міністр оборони України Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні розпочато виробництво далекобійної ракети «Фламінго».