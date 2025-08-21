Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Україна планує розпочати масове виробництво далекобійних ракет «Фламінго» до кінця року – Зеленський (фото)

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

2 хв читання

Ракета «Фламінго» /ASSOCIATED PRESS

Ракета «Фламінго» Фото ASSOCIATED PRESS

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що наприкінці 2025 року та на початку 2026 року в Україні планується розпочати серійне виробництво ракети «Фламінго» з дальністю польоту 3 000 кілометрів. Про це він заявив під час спілкування з журналістами 20 серпня, пише «Інтерфакс-Україна».

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі 

  • За словами Зеленського, нова ракета вже пройшла випробування і є «найуспішнішою» серед українського озброєння. Президент наголосив, що деталі ракетної програми залишатимуться засекреченими, доки Україна не матиме у своєму розпорядженні сотні таких ракет.
  • «До грудня ми матимемо більше таких ракет. А до кінця грудня або в січні–лютому плануємо розпочати масове виробництво. Усе залежить від результатів випробувань та фінансування програми», – зазначив Зеленський.
Україна планує розпочати масове виробництво далекобійних ракет «Фламінго» до кінця року – Зеленський (фото) /Фото 1

Виробництво далекобійних ракет «Фламінго» Фото: Associated Press

Україна планує розпочати масове виробництво далекобійних ракет «Фламінго» до кінця року – Зеленський (фото) /Фото 2

Виробництво далекобійних ракет «Фламінго» Фото: Associated Press

Попередній слайд
Наступний слайд
  • Пізніше Associated Press опублікувала репортаж із місця виробництва ракети «Фламінго» та ударних дронів, створених українською компанією Fire Point, яка є одним із лідерів оборонної промисловості України.
  • Журналісти відвідали просторий склад компанії, де лунала рок-музика. Їм показали ударні безпілотники FP-1 із дальністю польоту до 1 600 км, а також уперше публічно представили ракету «Фламінго».
  • Цьогоріч Fire Point завершила випробування своєї першої крилатої ракети FP-5, яку через рожевий колір прототипу назвали «Фламінго». За даними компанії, ракета здатна вражати цілі на відстані 3 000 км із точністю до 14 метрів і нести корисне навантаження до 1 150 кг, що робить її однією з найбільших крилатих ракет у світі.
  • Наразі Fire Point виготовляє приблизно одну ракету «Фламінго» на день, але до жовтня планує збільшити виробництво до семи ракет щодня.

Контекст 

Компанію Fire Point заснували на початку повномасштабного вторгнення друзі-експерти з різних галузей. Їхньою метою було створення недорогих, але потужних дронів, здатних конкурувати з іранськими БПЛА Shahed, які Росія використовує у війні проти України. На сьогодні компанія виробляє близько 100 дронів щодня, кожен із яких коштує $55. 

17 серпня український фоторепортер Єфрем Лукацький, який працює з Associated Press, опублікував знімок української ракети «Фламінго», заявивши, що її дальність перевищує 3 000 км. Фотографію було зроблено 14 серпня в цеху компанії Fire Point, однієї з провідних оборонних компаній України. За словами журналіста, ці ракети вже запущені в серійне виробництво.

Пізніше видання Defence Express зазначило, що на знімку, ймовірно, зображена крилата ракета FP-5, яку раніше презентували публічно. У лютому 2025 року компанія Milanion Group демонструвала цю ракету на виставці IDEX-2025 в ОАЕ. Зовнішній вигляд «Фламінго» та FP-5, а також їхні характеристики – великі ракети з прямим фіксованим крилом і двигуном над фюзеляжем – свідчать про унікальність цієї розробки, яка не має аналогів у світі.

Оприлюднені характеристики ракети FP-5 включають: дальність польоту 3 000 км, час у повітрі понад 4 години, максимальну швидкість 950 км/год, крейсерську швидкість 850–900 км/год, розмах крила 6 метрів, максимальну злітну вагу 6 тонн і вагу бойової частини 1 тонна.

18 серпня міністр оборони України Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні розпочато виробництво далекобійної ракети «Фламінго».

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні