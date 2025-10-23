Украина прекратила закачивание природного газа в подземные хранилища (ПХГ) и начала его отбор. Об этом стало известно из данных европейской платформы Agregated Gas Storage Inventory (AGSI).

Подробности

По состоянию на 22 октября объем запасов природного газа в украинских ПХГ превышал 8,5 млрд куб. м, без учета долгосрочного хранения (технологический газ).

Контекст

Ранее сообщалось, что Украина на две недели раньше запланированного достигла целевого уровня запасов в ПХГ – 13,2 млрд куб. м, включая 4,7 млрд куб. м технологического газа и учитывая газ на временно оккупированных территориях, который правительство планировало накопить до 1 ноября.

Из-за снижения добычи газа, роста его потребления и частичного подключения отопления социальных объектов темпы закачивания газа в ПХГ в конце прошлой недели сократились до 10 млн куб. м в сутки, сообщила бывшая министр энергетики Ольга Буславец.