Украина начала отбор газа из подземных хранилищ

Александр Пикало
Александр Пикало
Украина прекратила закачивание природного газа в подземные хранилища (ПХГ) и начала его отбор. Об этом стало известно из данных европейской платформы Agregated Gas Storage Inventory (AGSI).

  • По состоянию на 22 октября объем запасов природного газа в украинских ПХГ превышал 8,5 млрд куб. м, без учета долгосрочного хранения (технологический газ).

Контекст

Ранее сообщалось, что Украина на две недели раньше запланированного достигла целевого уровня запасов в ПХГ – 13,2 млрд куб. м, включая 4,7 млрд куб. м технологического газа и учитывая газ на временно оккупированных территориях, который правительство планировало накопить до 1 ноября.

Из-за снижения добычи газа, роста его потребления и частичного подключения отопления социальных объектов темпы закачивания газа в ПХГ в конце прошлой недели сократились до 10 млн куб. м в сутки, сообщила бывшая министр энергетики Ольга Буславец.

