В ночь на 16 октября Россия в шестой раз атаковала газовую инфраструктуру: несколько критически важных объектов остановили работу. Об этом сообщила пресс-служба группы «Нафтогаз».

Подробности

Россия выпустила десятки ракет, в том числе баллистических, и сотни «Шахедов», сообщила госкомпания. Под ударом оказались исключительно гражданские объекты, снабжающие украинцев газом и теплом.

«К сожалению, есть пострадавшие. Четверым нашим коллегам сейчас оказывают помощь. Есть попадание и разрушение сразу в нескольких областях. Работа ряда критически важных объектов остановлена. Наши специалисты немедленно приступают к ликвидации последствий», – рассказал глава НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Компания подчеркнула, что эти удары оказывают непосредственное влияние на объемы собственной добычи газа, которые «Нафтогаз» вынужден компенсировать за счет импорта.

«Обращаюсь с просьбой ко всем – по возможности экономно относиться к потреблению газа. Каждый сэкономленный кубометр сегодня имеет значение. Есть силы справиться и с этим. Спасибо всем, кто помогает», – отметил Корецкий.

Ранее сегодня об ударах по своим объектам в Полтавской области сообщила крупнейшая частная газодобывающая компания «ДТЭК Нафтогаз».

Контекст

Россия систематически атакует энергетическую инфраструктуру Украины, стремясь усложнить прохождение отопительного сезона.

В ночь на 3 октября Россия совершила самую масштабную атаку на газодобывающие активы НАК «Нафтогаз Украины» с начала полномасштабного вторжения. В результате обстрела Харьковской и Полтавской областей РФ разрушила около 60% мощностей добычи газа в Украине. В «Нафтогазе» эту атаку назвали наиболее масштабной на газодобывающую инфраструктуру страны с начала полномасштабной войны.

Министр энергетики Светлана Гринчук отметила, что Украине придется увеличить импорт газа примерно на 30% по сравнению с предыдущими планами из-за значительных повреждений газодобывающей инфраструктуры. Точный объем требуемого газа будет зависеть от темпов восстановления поврежденных объектов и возможных новых авиаударов.