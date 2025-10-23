Україна припинила закачування природного газу до підземних сховищ (ПСГ) і розпочала його відбір. Про це стало відомо з даних європейської платформи Agregated Gas Storage Inventory (AGSI).
Деталі
- Станом на 22 жовтня обсяг запасів природного газу в українських ПСГ перевищував 8,5 млрд куб. м, не враховуючи газ довготривалого зберігання (технологічний газ).
Контекст
Раніше повідомлялося, що Україна на два тижні раніше запланованого досягла цільового рівня запасів у ПСГ – 13,2 млрд куб. м, включаючи 4,7 млрд куб. м технологічного газу та враховуючи газ на тимчасово окупованих територіях, який уряд планував накопичити до 1 листопада.
Через зниження видобутку газу, зростання його споживання та часткове підключення опалення соціальних об’єктів темпи закачування газу в ПСГ наприкінці минулого тижня скоротилися до 10 млн куб. м на добу, повідомила колишня міністерка енергетики Ольга Буславець.
