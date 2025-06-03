Министерство финансов Украины не выплатило $665,5 млн владельцам ВВП-варрантов, хотя должно было это сделать до 2 июня. Это означает технический дефолт по этим бумагам, однако на финансовую устойчивость страны он не повлияет, отметили в Минфине.

Ключевые факты

Выплата по ВВП-варантам привязана к росту ВВП Украины. За рост на 5,5% в 2023 году Украина должна заплатить $665,5 млн.

Однако Минфин отказался проводить выплату, поскольку до сих пор не договорился с держателями бумаг о реструктуризации этого долга.

Украина считает нерелевантными текущие условия, ведь рост ВВП в 2023 году связан не с развитием экономики, а с восстановлением после значительного падения в 2022-м, говорил министр финансов Сергей Марченко.

Выплата по внешнему долгу также запрещена решением правительства – мораторий действует до тех пор, пока Минфин не договорится с кредиторами о реструктуризации.

Дефолт по ВВП-варантам не повлияет на другие долговые обязательства Украины, поскольку не предусматривает кросс-дефолта. «Это не создает угрозы для финансовой стабильности государства», – отметили в Минфине.

Контекст

В конце апреля Минфин провел переговоры с холдерами ВВП-варрантов по реструктуризации, однако договориться сторонам не удалось.

31 июля президент Владимир Зеленский утвердил закон, разрешающий Кабинету Министров временно останавливать выплаты по внешнему государственному долгу в случае необходимости. Этот закон стал важным шагом для подготовки к реструктуризации долга.

В итоге Минфину удалось договориться о реструктуризации с собственниками украинских евробондов на $23,4 млрд. Переговоры с держателями ВВП-варрантов продолжатся, говорится в релизе Минфина. «Украина остается преданной конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами и продолжает консультации по достижению справедливой и комплексной реструктуризации», – отметили в ведомстве.