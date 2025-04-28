Цена старых обещаний. Украина предложила кредиторам почти $1 млрд за реструктуризацию ВВП-варрантов, но они отказались. Ждать ли дефолта?

С 12 по 23 апреля представители украинского Министерства финансов пытались договориться с владельцами украинских долговых бумаг – ВВП-варрантов, выплаты по которым привязаны к росту экономики. Уже до 31 мая Украина должна заплатить по ним $542 млн, а потенциально в последующие годы – миллиарды долларов. Как Украина пытается избавиться от ига старых долгов и что будет, если договориться не получится. Разбор Forbes Ukraine
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