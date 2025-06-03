Міністерство фінансів України не сплатило $665,5 млн власникам ВВП-варантів, хоч мало це зробити до 2 червня. Це означає технічний дефолт за цими паперами, однак на фінансову стійкість країни він не вплине, наголосили в Мінфіні.

Ключові факти

Виплата за ВВП-варантами прив’язана до зростання ВВП України. За зростання на 5,5% у 2023 році Україна мала б заплатити $665,5 млн.

Однак Мінфін відмовився проводити виплату, адже досі не домовився з власниками паперів про реструктуризацію цього боргу.

Україна вважає нерелевантними поточні умови, адже зростання ВВП у 2023-му пов’язане не з розвитком економіки, а з відновленням після значного падіння у 2022-го, казав міністр фінансів Сергій Марченко.

Виплата за зовнішнім боргом також заборонена рішенням уряду – мораторій діє до моменту, доки Мінфін не домовиться з кредиторами про реструктуризацію.

Дефолт за ВВП-варантами не вплине на інші боргові зобовʼязання України, адже не передбачає крос-дефолту. «Це не створює загрози для фінансової стабільності держави», – зазначили в Мінфіні.

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Контекст

Наприкінці квітня Мінфін провів перемовини з холдерами ВВП-варантів щодо реструктуризації, однак домовитися сторонам не вдалося.

31 липня президент Володимир Зеленський затвердив закон, який дозволяє Кабінету Міністрів тимчасово зупиняти виплати за зовнішнім державним боргом у разі необхідності. Цей закон став важливим кроком для підготовки до реструктуризації боргу.

Зрештою Мінфіну вдалось домовитися про реструктуризацію з власниками українських євробондів на $23,4 млрд. Переговори з тримачами ВВП-варантів продовжаться, йдеться в релізі Мінфіну. «Україна залишається відданою конструктивному діалогу з усіма зацікавленими сторонами та продовжує консультації задля досягнення справедливої та комплексної реструктуризації», – зазначили у відомстві.