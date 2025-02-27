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Украина провела первый аукцион по обмену государственных облигаций через Bloomberg

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Минфин провел первый аукцион по обмену гособлигаций через Bloomberg /Getty Images

Минфин провел первый аукцион по обмену гособлигаций через Bloomberg Фото Getty Images

Министерство финансов вместе с Национальным банком Украины организовали первый аукцион по обмену государственных облигаций (switch-аукцион) на внутреннем рынке, используя новую функцию платформы Bloomberg. Об этом сообщила пресс-служба Минфина 27 февраля.

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Подробности

  • Участники рынка получили возможность обменивать облигации с более коротким сроком обращения или менее ликвидные бумаги на новые в пределах одной транзакции, а не двух отдельных операций. Это значительно повышает эффективность сделок для контрагентов и облегчает процесс расчетов, отметил Минфин.
  • 19 февраля Минфин провел первый аукцион по обмену, по результатам которого удалось обменять ОВГЗ с погашением 26 февраля 2025 года на новые облигации с погашением 13 января 2027 года.
  • Дата уплаты процентов по новым ОВГЗ – 16 июля 2025-го, 14 января и 15 июля 2026-го, 13 января 2027-го, свидетельствуют результаты проведения аукциона.
  • Общий объем выпуска ОВГЗ по номинальной стоимости – 770,5 млн грн, из которых было удовлетворено 432 млн грн. Номинальный уровень доходности – 16,61%. Эмитенту зачислится 407 332 облигации на 438,79 млн грн.

Контекст

В сентябре 2023 года Кабмин утвердил проведение switch-операций – активных шагов по управлению государственным долгом – в рамках Среднесрочной стратегии на 2024–2026 годы.

18 февраля Минфин сообщил о запуске первого аукциона по обмену ОВГЗ. По информации ведомства, участникам рынка предложено обменять ОВГЗ с погашением 26 февраля 2025 года на новые двухлетние облигации со сроком действия до 13 января 2027 года.

Эти новые бумаги дебютировали на аукционе неделей ранее с доходностью 16,65% годовых. Минфин определил справедливую стоимость облигаций для обмена на уровне 107,722% от номинала. Они были эмитированы в июне 2019 г. с доходностью 15,84% годовых.

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