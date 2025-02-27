Україна провела перший аукціон з обміну державних облігацій через Bloomberg

Міністерство фінансів разом із Національним банком України організували перший аукціон із обміну державних облігацій (switch-аукціон) на внутрішньому ринку, використавши нову функцію платформи Bloomberg. Про це повідомила пресслужба Мінфіну 27 лютого.

Деталі

Учасникам ринку отримали можливість обмінювати облігації з коротшим терміном обігу чи менш ліквідні папери на нові в межах однієї транзакції, а не двох окремих операцій. Це значно підвищує ефективність операцій для контрагентів і полегшує процес розрахунків, зазначив Мінфін.

19 лютого Мінфін провів перший аукціон з обміну, за результатами якого вдалося обміняти ОВДП з погашенням 26 лютого 2025 року на нові облігації із погашенням 13 січня 2027 року.

Дата сплати відсотків за новими ОВДП – 16 липня 2025 року, 14 січня та 15 липня 2026 року, 13 січня 2027 року, свідчать результати проведення аукціону.

Загальний обсяг випуску ОВДП за номінальною вартістю – 770,5 млн грн, з яких було задоволено 432 млн грн. Номінальний рівень дохідності – 16,61%. Емітенту зарахується 407 332 облігації на 438,79 млн грн.

Контекст

У вересні 2023 року Кабмін затвердив проведення switch-операцій – активних кроків із управління державним боргом – у рамках Середньострокової стратегії на 2024-2026 роки.

18 лютого Мінфін повідомила про запуск першого аукціону з обміну ОВДП. За інформацією відомства, учасникам ринку запропоновано обміняти ОВДП із погашенням 26 лютого 2025 року на нові дворічні облігації з терміном дії до 13 січня 2027 року.

Ці нові папери дебютували на аукціоні тижнем раніше з дохідністю 16,65% річних. Мінфін визначив справедливу вартість облігацій для обміну на рівні 107,722% від номіналу. Вони були емітовані в червні 2019 року з дохідністю 15,84% річних.