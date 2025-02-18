В Украине будет проведен первый аукцион по обмену ОВГЗ. Как это будет работать

Министерство финансов Украины 19 февраля проведет первый аукцион по обмену облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом говорится в сообщении Минфина. В министерстве подчеркивают, что подобные операции позволят владельцам ОВГЗ обменивать менее ликвидные ценные бумаги на новые выпуски с лучшими условиями.
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Подробности
- Участникам рынка предлагают обменять ОВГЗ с погашением 26 февраля 2024 года на новые двухлетние облигации со сроком до 13 января 2027-го. Они впервые были размещены на аукционе неделю назад под 16,65% годовых.
- Минфин оценивает справедливую стоимость облигаций для обмена в 107,722% от номинала. Они выпущены в июне 2019 года под 15,84% годовых.
- По словам правительственного уполномоченного по вопросам управления госдолгом Юрия Буцы, украинский внутренний рынок облигаций получит доступ к механизму, давно применяемому на финансовых рынках других стран.
- Аукционы будут проходить на платформе Bloomberg Auction System, используемой для размещения ОВГЗ. Цена обмена будет определяться как справедливая стоимость облигаций в соответствии с нормативами НБУ на дату расчетов.
- Минфин обещает публиковать график таких аукционов на своем сайте, однако пока запланирован только этот первый обменный аукцион.
Контекст
В сентябре 2023 года правительство Украины одобрило проведение switch-операций – активных мероприятий по управлению государственным долгом – в рамках Среднесрочной стратегии управления госдолгом на 2024-2026 годы.
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