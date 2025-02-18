Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

В Украине будет проведен первый аукцион по обмену ОВГЗ. Как это будет работать

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Министерство финансов Украины 19 февраля проведет первый аукцион по обмену облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом говорится в сообщении Минфина. В министерстве подчеркивают, что подобные операции позволят владельцам ОВГЗ обменивать менее ликвидные ценные бумаги на новые выпуски с лучшими условиями.

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes

Спасибо за подписку

Подробности

  • Участникам рынка предлагают обменять ОВГЗ с погашением 26 февраля 2024 года на новые двухлетние облигации со сроком до 13 января 2027-го. Они впервые были размещены на аукционе неделю назад под 16,65% годовых.
  • Минфин оценивает справедливую стоимость облигаций для обмена в 107,722% от номинала. Они выпущены в июне 2019 года под 15,84% годовых.
  • По словам правительственного уполномоченного по вопросам управления госдолгом Юрия Буцы, украинский внутренний рынок облигаций получит доступ к механизму, давно применяемому на финансовых рынках других стран.
  • Аукционы будут проходить на платформе Bloomberg Auction System, используемой для размещения ОВГЗ. Цена обмена будет определяться как справедливая стоимость облигаций в соответствии с нормативами НБУ на дату расчетов.
  • Минфин обещает публиковать график таких аукционов на своем сайте, однако пока запланирован только этот первый обменный аукцион.

Контекст

В сентябре 2023 года правительство Украины одобрило проведение switch-операций – активных мероприятий по управлению государственным долгом – в рамках Среднесрочной стратегии управления госдолгом на 2024-2026 годы.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні