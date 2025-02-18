В Украине будет проведен первый аукцион по обмену ОВГЗ. Как это будет работать

Министерство финансов Украины 19 февраля проведет первый аукцион по обмену облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом говорится в сообщении Минфина. В министерстве подчеркивают, что подобные операции позволят владельцам ОВГЗ обменивать менее ликвидные ценные бумаги на новые выпуски с лучшими условиями.