Украинский подсолнечный шрот впервые за продолжительный период уступил аргентинскому на европейском рынке, тогда как поставки рапсового шрота из Украины достигли самого низкого уровня за последние пять сезонов. Об этом пишет «АПК-Информ» 9 сентября.

Подробности

В июле–августе 2025/2026 маркетингового года Евросоюз импортировал 118 000 тонн аргентинского подсолнечного шрота, что составляет 49% общего импорта этого продукта, сообщили в Еврокомиссии. Доля украинского шрота составила 40%, или 96 000 тонн. Для сравнения, в сезоне 2024/2025 украинский подсолнечный шрот занимал 62% рынка ЕС, в то время как аргентинский – всего 29%.

Украинская статистика свидетельствует о значительном сокращении экспорта подсолнечного шрота в ЕС: в июле объем составил чуть более 50 000 тонн (вдвое меньше по сравнению с предыдущим периодом), а в августе, по предварительным оценкам «АПК-Информ», экспортировано только 20 000–25 000 тонн, что является самым низким показателем с октября 2021 года.

Аналитики объясняют это понижением переработки подсолнечника на украинских заводах летом, что привело к уменьшению предложения шрота. Дополнительным фактором явился рост предложения рапсового шрота на европейском рынке, что ограничило спрос на подсолнечный.

Что касается рапсового шрота, то его поставки из Украины в ЕС также резко сократились. По данным Еврокомиссии, за первые два месяца сезона 2025/2026 импортировано всего 1600 тонн украинского рапсового шрота, что составляет 1,3% от общего объема импорта.

Для сравнения, в прошлом сезоне доля украинского рапсового шрота достигала 82%, в то время как в текущем сезоне рынок ЕС преимущественно занимает канадский продукт с долей 84%. Причинами такого спада являются задержки с уборкой рапса в Украине, низкий уровень продаж этой культуры аграриями и минимальная ее переработка в июле.

Эксперты «АПК-Информ» отмечают, что нынешний уровень поставок украинского рапсового шрота является самым низким более чем за пять сезонов (за исключением 2022/2023 маркетингового года).

Контекст

16 июля Верховная Рада приняла закон о введении экспортных пошлин на сою и рапс. По закону средства, полученные от пошлины, будут направляться в Государственный фонд поддержки сельхозпроизводителей. Правительство должно в течение трех месяцев разработать и представить в парламент законопроект о создании этого фонда.

Производители и сельскохозяйственные кооперативы, которые выращивают собственную продукцию, освобождаются от уплаты этой пошлины. Начиная с 2030 года ставка пошлины будет ежегодно снижаться на 1%, пока не достигнет 5%.

Ранее, 18 июня, депутаты от «Слуги народа» Дмитрий Кисилевский и Андрей Мотовиловец предлагали ввести 10% пошлины на экспорт сои и рапса через правку №40 в законопроект №13134. Однако эта инициатива не получила поддержки парламента. По словам авторов, пошлина призвана стимулировать переработку масличных культур в Украине и увеличить экспорт продукции с более высокой добавленной стоимостью. Кисилевский оценивает, что это может принести дополнительные $240 млн валютных поступлений ежегодно благодаря экспорту переработанных продуктов.

Введение пошлин вызвало критику со стороны бизнес-ассоциаций и экспертов. В частности, против выступили Украинская зерновая ассоциация и Европейская Бизнес Ассоциация, выразившие обеспокоенность по поводу влияния пошлины на бизнес. Подробнее о том, кто извлечет выгоду от этого решения, – в материале Forbes Ukraine.