Верховная Рада приняла законопроект №13157: одна из правок авторства Андрея Мотовиловца из «Слуги народа» предусматривает введение 10-процентной пошлины на экспорт сои и рапса. Об этом сообщил депутат партии «Голос» Ярослав Железняк.

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Согласно правке №90 в законопроект №13157 в Украине введут 10-процентную экспортную пошлину на сою и рапс.

От уплаты пошлины освобождаются «сельскохозяйственные товаропроизводители», которые самостоятельно экспортируют выращенные ими масличные, а также кооперативы, экспортирующие сою и рапс, выращенные их участниками.

Нововведение вступает в силу с первого числа после месяца принятия закона.

Правка №113 предусматривает создание Государственного фонда поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Источником формирования фонда должны стать поступления в госбюджет в результате действия пошлин на масличные.

Контекст

Первая попытка ввести 10-процентную пошлину на экспорт сои и рапса состоялась 18 июня. Тогда депутаты не проголосовали за правку №40 к законопроекту №13134, предложенную депутатами «Слуги народа» Дмитрием Кисилевским и Андреем Мотовиловцем. Согласно объяснениям авторов законопроекта, это должно увеличить нагрузку на маслоперерабатывающие заводы и нарастить экспорт продукции переработки с большей добавленной стоимостью. За счет экспорта переработанной продукции объем валютных поступлений увеличится на $240 млн в год, по расчетам Кисилевского.

На инициативу депутатов негативно отреагировали ряд бизнес-ассоциаций и экспертов, а также представителей бизнеса. В частности, против введения пошлины высказались Украинская зерновая ассоциация и Европейская Бизнес Ассоциация. Кто на самом деле выиграет от экспортных пошлин на масличные – в материале Forbes Ukraine.