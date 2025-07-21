Украина и Франция создадут Фонд поддержки критической инфраструктуры и ключевых секторов экономики Украины с финансированием в €200 млн. Соответствующие декларации подписали 21 июля с участием премьер-министра Юлии Свириденко, министра экономики Алексея Соболева и министра Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ноэля Барро, говорится в сообщении Минэкономики.

Подробности

Декларация предполагает, что до конца 2025 года будет подписано новое межправительственное соглашение для углубления экономического сотрудничества и создания лучших условий для привлечения инвестиций.

«Прошлогоднее соглашение позволило реализовать 19 проектов на €200 млн. Новый фонд и соглашение усилят сотрудничество и интеграцию украинских компаний в европейские рынки», – заявил Соболев.

Фонд заработает в 2026 году, финансирование проектов начнется с 2027-го. Средства будут привлекаться от компаний, украинского госбюджета, местных органов власти и международных доноров.

Новое соглашение предусматривает:

сотрудничество в обороне, энергетике, ядерной отрасли, транспорте, цифре, аэрокосмосе, сельском хозяйстве, водоснабжении, добыче минералов;

привлечение французских инвестиций и интеграцию украинских компаний в европейские цепи;

поддержку крупных проектов и реформ для интеграции Украины в ЕС.

Контекст

7 июня 2024 года в Париже Украина и Франция подписали грантовое соглашение для поддержки критической инфраструктуры и ключевых секторов экономики Украины. Общий объем грантов составил €200 млн. Французские компании и украинские государственные бенефициары предоставили на финансирование более 70 проектов на общую сумму €750 млн.

Франция активно поддерживает Украину через механизмы ЕС. В частности, она участвовала в согласовании пакета помощи ЕС на €50 млрд – Ukraine Facility. Через Европейский фонд мира (EFF) Франция внесла €1,2 млрд, которые частично направлялись на финансирование экономических потребностей Украины. Франция также поддержала экономику Украины посредством остановки выплат по госдолгу в 2022 году, что позволило Украине уменьшить долговую нагрузку и направить средства на первоочередные нужды, такие как социальные расходы и поддержка критической инфраструктуры.