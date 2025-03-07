Украина и Франция утвердили 19 проектов по восстановлению критической инфраструктуры. На что направят €200 млн

Украина и Франция утвердили 19 проектов по восстановлению критической инфраструктуры в рамках соглашения на €200 млн, заключенного в октябре 2024 года в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики 7 марта.

Подробности

Во время визита первого вице-премьера – министра экономики Юлии Свириденко в Париж стороны совместно проработали десятки заявок, и правительство утвердило первые 19 проектов на заседании Стратегического инвестиционного совета.

Это проекты в сфере здравоохранения, энергетики, инфраструктуры, гуманитарного разминирования и других направлений. Все отобранные проекты будут реализованы в сроки от 5 до 16 месяцев.

Денежные средства также пойдут на гуманитарное разминирование. Это критически важно для возобновления хозяйственной деятельности в регионах прифронтовых и деоккупированных, отметило Минэкономики.

В ходе встречи были представлены проекты в сферах энергетики, критической инфраструктуры, здравоохранения и разминирования, которые финансирует правительство Франции и имплементирует французский фонд гражданских грантов.

Утвержденные проекты Инфраструктура 1. REFASTIV – строительство автономного района с собственной водой и электроэнергией в Фастове. Выполняет: X-TU Architects, NOVAKAMP, Ateliers de France (€15 млн, срок реализации – 16 мес.). 2. Закупка мобильных радаров для гражданского воздушного движения. Выполняет: Thalès LAS France (€8,9 млн, 12 мес.). Вода 3. Укрепление и водоснабжение в Кривом Роге. Выполняет: Saint Gobain PAM (€14,9 млн, 15 мес.) Здравоохранение 4. Обеспечение системами ультразвуковой диагностики – 150 эхографов для медучреждений. Выполняет: Sonoscanner (€2,9 млн, 7 мес.). 5. Укрепление возможности реабилитации после ампутаций через создание и поддержку микроклиник и адаптацию заведений. Выполняет: Resilience Orthopedics (€4 млн, 5 мес.) 6. Реконструкция реабилитационного центра в Винницкой области. Выполняет: Ginger International, Ellipse Projects (€15 млн, 16 мес.). 7. Обеспечение оборудованием для механизированной сердечно-легочной реанимации. Выполняет: Schiller Medical (€5,8 млн, 8 мес.). 8. Обеспечение портативными рентгеновскими аппаратами – 120 мобильных рентген-аппаратов. Выполняет: DMS Imaging (€10,9 млн, 12 мес.) 9. Развитие возможностей реабилитации после ампутаций – оснащение 45 медучреждений. Выполняет: Dessintey (€8 млн, 15 мес.). 10. Развитие телемедицинских сетей в пяти областях. Выполняет: C3Medical (€4,3 млн) Энергетика 11. Строительство цифровой подстанции в Киевской области. Выполняет: GE Vernova Grid Solutions SAS (€11 млн, 16 мес.). 12. Энергонезависимость – поставка мобильных электрических подстанций. Выполняет: GE Vernova Grid Solutions SAS (€13 млн, 16 мес.). 13. Установка мобильных солнечных генераторов для медицинских и образовательных учреждений Киевской области. Выполняет: Industrial Packing Solutions (€11,8 млн, 10 мес.). 14. Восстановление и модернизация электрооборудования харьковских теплосетей для обеспечения теплоснабжения. Выполняет: Schneider Electric France (€6,7 млн, 5 мес.) 15. Модернизация энергетического оборудования «Харьковводоканала» для устойчивого водоснабжения и водоотвода. Выполняет: Schneider Electric France (€8,9 млн, 8 мес.). 16. Мобильные электроподстанции. Выполняет: EDF International Networks (€13 млн, 16 мес). Безопасность и разминирование 17. Оборудование для разминирования и учений. Выполняет: Exail Robotics (€14,6 млн, 12 мес.). 18. Увеличение возможности ГСЧС в сфере гуманитарного разминирования. Выполняет: CNIM Systèmes Industriels, CEFA (€14,9 млн, 16 мес.). 19. 40 роботов-пожарных. Выполняет: Shark Robotics (€14,5 млн, 9 мес.) В общей сложности – около €200 млн инвестиций в критическую инфраструктуру Украины. Читать больше Свернуть

Контекст

В октябре 2024 года Украина и Франция подписали Имплементационное соглашение к Грантовому соглашению между странами, открывшему возможность привлечь €200 млн грантовой помощи. До 50% этих средств будут направлены на закупку украинских товаров и услуг для проектов восстановления.

Эти проекты будут реализованы в тесном сотрудничестве с французскими компаниями, которые поддерживают Украину и трудоустраивают 25 000 украинцев.

Ключевые секторы, которые получат финансирование, – здравоохранение, энергетика, водоснабжение и водоотвод, разминирование, цифровые технологии, инфраструктура, сельское хозяйство, переработка отходов и жилищное строительство.