Украина и Франция утвердили 19 проектов по восстановлению критической инфраструктуры. На что направят €200 млн

Украина и Франция утвердили 19 проектов по восстановлению критической инфраструктуры в рамках соглашения на €200 млн, заключенного в октябре 2024 года в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики 7 марта.
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Подробности
- Во время визита первого вице-премьера – министра экономики Юлии Свириденко в Париж стороны совместно проработали десятки заявок, и правительство утвердило первые 19 проектов на заседании Стратегического инвестиционного совета.
- Это проекты в сфере здравоохранения, энергетики, инфраструктуры, гуманитарного разминирования и других направлений. Все отобранные проекты будут реализованы в сроки от 5 до 16 месяцев.
- Денежные средства также пойдут на гуманитарное разминирование. Это критически важно для возобновления хозяйственной деятельности в регионах прифронтовых и деоккупированных, отметило Минэкономики.
- В ходе встречи были представлены проекты в сферах энергетики, критической инфраструктуры, здравоохранения и разминирования, которые финансирует правительство Франции и имплементирует французский фонд гражданских грантов.
Утвержденные проекты
Инфраструктура
1. REFASTIV – строительство автономного района с собственной водой и электроэнергией в Фастове. Выполняет: X-TU Architects, NOVAKAMP, Ateliers de France (€15 млн, срок реализации – 16 мес.).
2. Закупка мобильных радаров для гражданского воздушного движения. Выполняет: Thalès LAS France (€8,9 млн, 12 мес.).
Вода
3. Укрепление и водоснабжение в Кривом Роге. Выполняет: Saint Gobain PAM (€14,9 млн, 15 мес.)
Здравоохранение
4. Обеспечение системами ультразвуковой диагностики – 150 эхографов для медучреждений. Выполняет: Sonoscanner (€2,9 млн, 7 мес.).
5. Укрепление возможности реабилитации после ампутаций через создание и поддержку микроклиник и адаптацию заведений. Выполняет: Resilience Orthopedics (€4 млн, 5 мес.)
6. Реконструкция реабилитационного центра в Винницкой области. Выполняет: Ginger International, Ellipse Projects (€15 млн, 16 мес.).
7. Обеспечение оборудованием для механизированной сердечно-легочной реанимации. Выполняет: Schiller Medical (€5,8 млн, 8 мес.).
8. Обеспечение портативными рентгеновскими аппаратами – 120 мобильных рентген-аппаратов. Выполняет: DMS Imaging (€10,9 млн, 12 мес.)
9. Развитие возможностей реабилитации после ампутаций – оснащение 45 медучреждений. Выполняет: Dessintey (€8 млн, 15 мес.).
10. Развитие телемедицинских сетей в пяти областях. Выполняет: C3Medical (€4,3 млн)
Энергетика
11. Строительство цифровой подстанции в Киевской области. Выполняет: GE Vernova Grid Solutions SAS (€11 млн, 16 мес.).
12. Энергонезависимость – поставка мобильных электрических подстанций. Выполняет: GE Vernova Grid Solutions SAS (€13 млн, 16 мес.).
13. Установка мобильных солнечных генераторов для медицинских и образовательных учреждений Киевской области. Выполняет: Industrial Packing Solutions (€11,8 млн, 10 мес.).
14. Восстановление и модернизация электрооборудования харьковских теплосетей для обеспечения теплоснабжения. Выполняет: Schneider Electric France (€6,7 млн, 5 мес.)
15. Модернизация энергетического оборудования «Харьковводоканала» для устойчивого водоснабжения и водоотвода. Выполняет: Schneider Electric France (€8,9 млн, 8 мес.).
16. Мобильные электроподстанции. Выполняет: EDF International Networks (€13 млн, 16 мес).
Безопасность и разминирование
17. Оборудование для разминирования и учений. Выполняет: Exail Robotics (€14,6 млн, 12 мес.).
18. Увеличение возможности ГСЧС в сфере гуманитарного разминирования. Выполняет: CNIM Systèmes Industriels, CEFA (€14,9 млн, 16 мес.).
19. 40 роботов-пожарных. Выполняет: Shark Robotics (€14,5 млн, 9 мес.)
В общей сложности – около €200 млн инвестиций в критическую инфраструктуру Украины.
Контекст
В октябре 2024 года Украина и Франция подписали Имплементационное соглашение к Грантовому соглашению между странами, открывшему возможность привлечь €200 млн грантовой помощи. До 50% этих средств будут направлены на закупку украинских товаров и услуг для проектов восстановления.
Эти проекты будут реализованы в тесном сотрудничестве с французскими компаниями, которые поддерживают Украину и трудоустраивают 25 000 украинцев.
Ключевые секторы, которые получат финансирование, – здравоохранение, энергетика, водоснабжение и водоотвод, разминирование, цифровые технологии, инфраструктура, сельское хозяйство, переработка отходов и жилищное строительство.
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