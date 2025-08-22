Україна 22 серпня отримала черговий транш на понад €3 млрд у межах програми Ukraine Facility та €1 млрд за ініціативою G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Це вже шостий транш у межах ERA та другий у межах Ukraine Facility у цьому році, повідомили пресслужби Мінфіну та Мінекономіки.

Деталі

Кошти спрямують на першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету.

Щоб отримати черговий регулярний транш за програмою Ukraine Facility, Україна виконала реформаційні кроки, передбачені до кінця першого кварталу 2025 року. Вони охоплюють такі сфери, як боротьба з корупцією, державне управління, регіональна політика, людський капітал, агропродовольчий сектор, цифрова трансформація, захист довкілля та управління державними активами.

Контекст

У межах інструменту Ukraine Facility на 2024–2027 роки передбачено близько €50 млрд для України (€38,27 млрд – пряма бюджетна підтримка). Загалом до держбюджету з 2024 року вже надійшло понад €22,6 млрд у межах інструменту. Програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції України.

Загальний обсяг макрофінансової допомоги у межах інструменту ERA близько €45 млрд фінансової підтримки, €18,1 млрд з яких є внеском ЄС. Погашення цих кредитів відбуватиметься за рахунок доходів від заморожених у ЄС російських суверенних активів.

ЄС залишається найбільшим донором фінансової підтримки України – €57,5 млрд за 3,5 року. За вісім місяців 2025 року країна отримала понад €15,5 млрд.