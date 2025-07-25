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Украина получит урезанный на €1,5 млрд транш от ЕС из-за невыполненных реформ

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Европейский Союз выделит Украине €3 млрд вместо запланированных €4,5 млрд в рамках четвертого транша программы Ukraine Facility. Причина – невыполнение трех из 16 запланированных реформ. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье журналистам 25 июля.

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Подробности

  • Украина подала запрос на четвертый транш 6 июня. Комиссия оценила выполнение обязательств и 30 июня внесла предложение в Совет ЕС: выделить Украине урезанный транш – €3,05 млрд вместо €4,5 млрд.
  • Как отметил Мерсье, четвертый транш является самым большим по сумме и количеству реформ – для полной выплаты нужно было выполнить 16 индикаторов. Украина подтвердила выполнение 13 из них, а три еще в процессе.
  • Среди незавершенных реформ: принятие закона о территориальной организации исполнительной власти (децентрализация); реформа Нацагентства по управлению активами (АРМА); усовершенствование процедуры отбора судей в Высший антикоррупционный суд.
  • Выплата четвертого транша ожидается в августе. Невыполненные индикаторы не аннулируются – по методологии частичных выплат ЕС, реформу можно завершить в течение 12 месяцев, после чего соответствующая часть финансирования может быть предоставлена отдельно.

Контекст

Программа Ukraine Facility является ключевым инструментом ЕС по поддержанию макрофинансовой стабильности Украины на фоне войны.

В целом механизм предусматривает более €50 млрд помощи в 2024–2027 годах, из которых часть привязана к выполнению конкретных реформ и показателей.

В 2025 году в рамках Ukraine Facility планировалось поступление около €12,5 млрд финансовой поддержки для Украины, из которых €1,5 млрд – в виде грантовой поддержки, сообщал Минфин.

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