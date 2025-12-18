Владельцы 99,06% ВВП-варрантов на сумму $2,635 млрд поддержали их полный обмен на обычные еврооблигации Украины. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов от 18 декабря.
Детали
- Министерство отметило, что операция укрепит макроэкономическую стабильность и государственный долг, позволит избежать больших выплат во время послевоенного восстановления и сохранить ресурсы для финансирования обороны.
- По условиям обмена, почти весь номинал ВВП-варрантов будет конвертирован в облигации класса С с погашением в 2032 году по коэффициенту 1,34 (около $3,498 млрд). Небольшую часть – в облигации класса В с погашением в 2030 и 2034 годах на сумму по $16,91 млн.
- Погашение облигаций С предусматривает: 45% основной суммы – 1 февраля 2030 и 2031 годов, остальные 10% – 1 февраля 2032 года. Ставки: 4% до 1 февраля 2027 года, 5,5% до 1 августа 2029 года и 7,25% до погашения. Украина также выплатит денежное вознаграждение до 7% за обмен; общие расходы на плату за согласие и результат составят $129,56 млн.
- В рамках сделки государство аннулирует ВВП-варранты на $604,26 млн, которые находились в собственности государства. ВВП-варранты Нацбанка на $43,84 млн будут участвовать в обмене. Таким образом, инструмент полностью выводится из обращения.
- По оценкам Минфина, без реструктуризации выплаты по ВВП-варрантам в 2025–2041 годах могли бы достигать $6–20 млрд из-за привязки к годовому росту реального ВВП. Выплаты рассчитывались бы как 15% от прироста ВВП между 3% и 4% и 40% свыше 4%.
- Экономика Украины сократилась почти на 30% в 2022 году, а рост на 5,3% в 2023 году повлек выплату $643 млн, которая была покрыта в рамках обмена.
- Министр финансов Сергей Марченко отметил, что реструктуризация позволяет сэкономить миллиарды долларов, уменьшить долгосрочную волатильность финансов и вывести «токсичный» инструмент из обращения.
- Завершение сделки поможет Украине достичь долговых целей МВФ и соответствует ожиданиям Группы официальных кредиторов. Расчеты по транзакции начнутся в ближайшие дни и завершатся до конца года, добавил правительственный уполномоченный Юрий Буца.
Контекст
31 июля президент Владимир Зеленский подписал закон, который дает Кабинету министров право временно приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу в случае необходимости. Этот шаг создает условия для будущей реструктуризации долга.
Внешний долг Украины перед коммерческими кредиторами, подлежащий реструктуризации, составляет $23,4 млрд. Он включает еврооблигации, выпущенные после реструктуризации 2015 года, ценные бумаги для покрытия бюджетного дефицита и евробонды «Укравтодора» под государственные гарантии. За последние два года к ним добавились неуплаченные проценты из-за режима standstill.
Договоренности о списании части долгов удалось достичь лишь со второй попытки. Во время первого раунда переговоров Минфин предлагал списать 25% долгов и еще 35% – при определенных условиях, тогда как кредиторы соглашались только на 22,5% с возможностью возврата остальных в будущем.
26 ноября правительство и владельцы ВВП-варрантов возобновили переговоры после неудачной попытки в этом месяце согласовать условия реструктуризации долга, привязанного к экономическому росту страны.
