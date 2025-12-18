Власники 99,06% ВВП-варантів на суму $2,635 млрд підтримали їх повний обмін на звичайні єврооблігації України. Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів від 18 грудня.

Деталі

Міністерство зазначило, що операція зміцнить макроекономічну стабільність і державний борг, дозволить уникнути великих виплат під час післявоєнного відновлення та зберегти ресурси для фінансування оборони.

За умовами обміну, майже весь номінал ВВП-варантів буде конвертовано в облігації класу С із погашенням у 2032 році за коефіцієнтом 1,34 (близько $3,498 млрд). Невелику частину – у облігації класу В із погашенням у 2030 та 2034 роках на суму по $16,91 млн.

Погашення облігацій С передбачає: 45% основної суми – 1 лютого 2030 та 2031 років, решта 10% – 1 лютого 2032 року. Ставки: 4% до 1 лютого 2027 року, 5,5% до 1 серпня 2029 року та 7,25% до погашення. Україна також виплатить грошову винагороду до 7% за обмін; загальні витрати на плату за згоду та результат складуть $129,56 млн.

В межах угоди держава анулює ВВП-варанти на $604,26 млн, що знаходилися у власності держави. ВВП-варанти Нацбанку на $43,84 млн братимуть участь в обміні. Таким чином, інструмент повністю виводиться з обігу.

За оцінками Мінфіну, без реструктуризації виплати за ВВП-варантами у 2025–2041 роках могли б сягати $6–20 млрд через прив’язку до річного зростання реального ВВП. Виплати розраховувалися б як 15% від приросту ВВП між 3% і 4% та 40% понад 4%.

Економіка України скоротилася на майже 30% у 2022 році, а зростання на 5,3% у 2023 році спричинило виплату $643 млн, що була покрита в рамках обміну.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що реструктуризація дозволяє заощадити мільярди доларів, зменшити довгострокову волатильність фінансів та вивести «токсичний» інструмент з обігу.

Завершення угоди допоможе Україні досягти боргових цілей МВФ та відповідає очікуванням Групи офіційних кредиторів. Розрахунки за транзакцією почнуться найближчими днями і завершаться до кінця року, додав урядовий уповноважений Юрій Буца.

Контекст

31 липня президент Володимир Зеленський підписав закон, який дає Кабінету Міністрів право тимчасово призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом у разі потреби. Цей крок створює умови для майбутньої реструктуризації боргу.

Зовнішній борг України перед комерційними кредиторами, що підлягає реструктуризації, становить $23,4 млрд. Він включає єврооблігації, випущені після реструктуризації 2015 року, цінні папери для покриття бюджетного дефіциту та євробонди «Укравтодору» під державні гарантії. За останні два роки до них додалися несплачені відсотки через режим standstill.

Домовленості про списання частини боргів вдалося досягти лише з другої спроби. Під час першого раунду переговорів Мінфін пропонував списати 25% боргів і ще 35% – за певних умов, тоді як кредитори погоджувалися лише на 22,5% із можливістю повернення решти в майбутньому.

26 листопада уряд та власники ВВП-варантів відновили переговори після невдалої спроби цього місяця узгодити умови реструктуризації боргу, прив’язаного до економічного зростання країни.