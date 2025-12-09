Специальный комитет держателей ВВП-варрантов согласился на предложение Украины обменять бумаги на сумму $2,591 млрд на новые амортизированные еврооблигации Украины C с погашением в 2030–2032 годах по коэффициенту 1,34 и выплатой денежного вознаграждения до 7%. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на биржевое сообщение 9 декабря.

Детали

«Украина и члены Специального комитета достигли согласия относительно условий обмена и новых ценных бумаг, а Специальный комитет подтвердил поддержку измененного предложения», – сообщила Украина в биржевом релизе.

Изменения также обсуждались с владельцами ВВП-варрантов вне спецкомитета. Новые облигации предусматривают положение о «Сумме восстановления убытков», что обеспечивает немедленную выплату в случае неуплаты основной суммы или процентов, моратория или включения этих облигаций к реструктуризации других еврооблигаций.

Для поддержания долгосрочных отношений с владельцами еврооблигаций класса A и B, выпущенных в августе 2024 года, Украина проведет опрос относительно соответствующих условий.

Из-за изменений срок раннего предложения обмена, по которому владельцы получат максимальное денежное вознаграждение, продлен с 12 до 15 декабря, другие условия остаются без изменений.

Базовые условия новых еврооблигаций C: по 45% основной суммы погашается 1 февраля 2030 и 2031 года, остальные 10% – 1 февраля 2032-го. Ставка: 4% годовых до 1 февраля 2027 года, 5,5% до 1 августа 2029-го и 7,25% до погашения.

Во время переговоров 25–30 ноября Украина и спецкомитет достигли значительного прогресса по обмену, но достижение окончательного согласия ожидалось до 5 декабря. В случае участия более 50% владельцев ВВП-варрантов Украина планирует делистинг этих бумаг.

Контекст

В августе 2022 года Украина уже договаривалась о пересмотре условий ВВП-варрантов: отсрочка выплат на 14 месяцев, ограничение выплат 2025-го, продление срока до 2039 года и возможность частичного или полного выкупа в 2024–2027 годах. Выплата $100 млн, которая приходилась на май 2023-го, была отложена до августа 2024 года с начислением 7,75% годовых.

Изначально выплаты по ВВП-варрантам, выпущенным в 2015-м, зависели от прироста ВВП: ниже 3% – выплат нет; 3–4% – 15% превышения; свыше 4% – дополнительно 40% превышения. В 2021–2025 годах платежи были ограничены 1% ВВП. До войны Минфин выкупил ВВП-варранты на $604,262 млн, Нацбанк держит еще $43,839 млн.