Инвесторы, владеющие украинскими ВВП-варантами более чем на $2,6 млрд, вторично отклонили предложение Минфина о реструктуризации и требуют более выгодных условий. Предлагаемые ими параметры противоречат договоренностям Украины с МВФ. Будет ли это иметь последствия для экономики?

Минфин второй раз за год не смог договориться с держателями ВВП-варрантов о реструктуризации долга. Переговоры с членами специального комитета, в который входят владельцы около 35% выпущенных ВВП-варрантов, продолжались с середины октября по пятое ноября. Правительство должно выплатить кредиторам в этом году $542 млн.

В этот раз Минфин предложил обменять ВВП-варранты на новые облигации с погашением до 2032 года серии C. По этим ценным бумагам предполагался рост ставки от 2,5% до 6% до 2030 года.