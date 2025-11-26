Правительство Украины и владельцы ВВП-варрантов снова сели за стол переговоров после неудачной попытки в этом месяце согласовать условия реструктуризации долга, связанного с экономическим ростом страны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с процессом.

Подробности

На этой неделе группа инвесторов – преимущественно хедж-фондов – подписала соглашения о неразглашении, что позволило перейти к так называемым «ограниченным переговорам».

Такой формат позволяет обсуждать непубличную информацию и предусматривает временные ограничения на торговлю этими инструментами, поскольку темы могут быть чувствительны для рынка.

Речь идет о попытке реструктуризировать около $3,2 млрд долга, выплаты по которым зависят от темпов роста украинской экономики.

Министерство финансов Украины отказалось комментировать новый этап диалога. Среди владельцев варрантов – Aurelius Capital Management LP и VR Capital Group; интересы инвесторов представляют Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP и PJT Partners Inc. Последние не предоставили комментарий по запросу журналистов.

После новостей о возобновлении переговоров ВВП-варранты Украины торговались выше 91 цента за доллар, увеличив рост с начала года до около 20%.

Контекст

Украина находится в процессе широкого пересмотра долговых обязательств на фоне войны и падения экономики в 2022 году.

ВВП-варранты были выпущены во время реструктуризации 2015 года как инструмент, позволяющий кредиторам получать выплаты в случае восстановления экономического роста. Переговоры вокруг их условий остаются чувствительными, поскольку результаты повлияют как на бюджетную нагрузку Украины в ближайшие годы, так и на ожидания инвесторов относительно перспектив экономики.

В начале этого месяца Минфин второй раз за год не смог договориться с держателями ВВП-варрантов о реструктуризации долга. Переговоры с членами специального комитета, в который входят владельцы около 35% выпущенных ВВП-варрантов, продолжались с середины октября по 5 ноября. Правительство должно было бы выплатить кредиторам в этом году $542 млн.

В этот раз Минфин предложил обменять ВВП-варранты на новые облигации с погашением до 2032 года серии C. По этим ценным бумагам предполагался рост ставки от 2,5 до 6% до 2030 года.