Украинские ценные бумаги падают после переговоров Трампа с Путиным

Цены на украинские акции на Варшавской (WSE) и Лондонской биржах, выросшие в понедельник и вторник, в среду пошли на спад после новостей о втором разговоре Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Несмотря на положительные заявления о ходе переговоров, договоренности о перемирии не достигли. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
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Подробности
- По данным WSE на 12:10 по Киеву, акции «Агротона» (земли возле фронта) упали на 8,01%, Milkiland – на 7,33%, Coal Energy (шахты, остановленные из-за войны) – на 7,30%, KSG-Agro – на 4,62%, «Астарты» (лидер по производству сахара) – на 2,29%, «Кернела» (крупный экспортер масла) – на 2,36%. Исключение – выросшие на 4,17% акции ИМК.
- На Лондонской бирже, где меньше влияют розничные инвесторы, акции МХП (лидер по производству курятины) снизились на 2,16%, а Ferrexpo (горнорудная компания) – на 12,01% после годового отчета об убытках и уведомлении об арбитраже из Украины из-за 49% акций Полтавского ГОКа.
- На Франкфуртской бирже украинские еврооблигации подешевели на 1,3–2,6%, а ВВП-варранты – на 0,25%.
Контекст
18 марта Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили по телефону более полутора часов. Белый дом сообщил, что они договорились начать путь к миру с прекращения атак на энергетические и инфраструктурные объекты.
Однако полного перемирия достичь не удалось, поскольку Путин потребовал полностью прекратить поставки оружия Украине от ее союзников на период соглашения.
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