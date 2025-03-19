Українські цінні папери падають після переговорів Трампа з Путіним

Ціни на українські акції на Варшавській (WSE) і Лондонській біржах, які зросли в понеділок і вівторок, у середу пішли вниз після новин про другу розмову Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Незважаючи на позитивні заяви про хід переговорів, домовленості про перемир’я не досягли. Про це пише «Інтерфакс-Україна».
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Деталі
- За даними WSE на 12:10 за Києвом, акції «Агротону» (землі біля фронту) впали на 8,01%, Milkiland – на 7,33%, Coal Energy (шахти зупинені через війну) – на 7,30%, KSG-Agro – на 4,62%, «Астарти» (лідер із виробництва цукру) – на 2,29%, «Кернела» (найбільший експортер олії) – на 2,36%. Виняток – акції ІМК, які зросли на 4,17%.
- На Лондонській біржі, де менше впливають роздрібні інвестори, акції МХП (лідер із виробництва курятини) знизилися на 2,16%, а Ferrexpo (гірничо-рудна компанія) – на 12,01% після річного звіту про збитки та повідомлення про арбітраж із Україною через 49% акцій Полтавського ГЗК.
- На Франкфуртській біржі українські єврооблігації подешевшали на 1,3-2,6%, а ВВП-варанти – на 0,25%.
Контекст
18 березня Дональд Трамп і Володимир Путін поговорили телефоном понад півтори години. Білий дім повідомив, що вони домовилися почати шлях до миру з припинення атак на енергетичні та інфраструктурні об’єкти.
Однак повного перемир’я досягти не вдалося, адже Путін зажадав повністю припинити поставки зброї Україні від її союзників на період угоди.
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