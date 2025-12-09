Украинская общественная организация «Фонд Маша», занимающаяся противодействием домашнему и гендерно обусловленному насилию, стала лауреатом международной премии International Gender Equality Prize 2025, которую присуждает правительство Финляндии. Победителя объявили 8 декабря во время церемонии в Тампере.

Детали

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо вручил награду соучредителям фонда – Маше Ефросининой и Оксане Нечипоренко. Это первый случай, когда эта премия присуждена украинской организации.

Фонд получит также грант в €300 000. По словам команды, средства направят на реализацию новых проектов в сфере психологической поддержки женщин, пострадавших от войны и гендерно обусловленного насилия.

В частности, планируют расширить программы ментальной помощи, открыть дополнительные группы поддержки и продолжить работу пространства восстановления «Незламна мама» и Центра ментального восстановления.

Председатель жюри премии, депутат финского парламента Саара-София Сирен, во время церемонии отметила, что нынешний лауреат работает в сфере противодействия насилию в отношении женщин, особенно в условиях продолжающейся российской агрессии, и обратила внимание на важность психологической поддержки, которая часто остается незамеченной.

Контекст

«Фонд Маша» работает более пяти лет, а после начала полномасштабной войны сосредоточился на поддержке женщин и детей, которые пережили потерю родных, плен, сексуальное или домашнее насилие. По данным организации, психологическую помощь получили более 21 000 пострадавших.

International Gender Equality Prize 2025 – это международная награда, основанная правительством Финляндии в 2018 году. Ее цель – отмечать организации и отдельных людей, которые сделали существенный вклад в продвижение гендерного равенства.

Премию присуждают раз в два года. Победителя определяет жюри из международных экспертов, а окончательное решение принимает Министерство социальных дел и здравоохранения Финляндии.