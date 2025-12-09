Українська громадська організація «Фонд Маша», що займається протидією домашньому та гендерно зумовленому насильству, стала лауреатом міжнародної премії International Gender Equality Prize 2025, яку присуджує уряд Фінляндії. Переможця оголосили 8 грудня під час церемонії в Тампере.
Деталі
- Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вручив нагороду співзасновницям фонду – Маші Єфросиніній та Оксані Нечипоренко. Це перший випадок, коли ця премія присуджена українській організації.
- Фонд отримає також грант у €300 000. За словами команди, кошти спрямують на реалізацію нових проєктів у сфері психологічної підтримки жінок, які постраждали від війни та гендерно зумовленого насильства.
- Зокрема, планують розширити програми ментальної допомоги, відкрити додаткові групи підтримки та продовжити роботу простору відновлення «Незламна мама» й Центру ментального відновлення.
- Голова журі премії, депутатка фінського парламенту Саара-Софія Сірен, під час церемонії наголосила на тому, що цьогорічний лауреат працює в сфері протидії насильству щодо жінок, особливо в умовах триваючої російської агресії, та звернула увагу на важливість психологічної підтримки, яка часто залишається непоміченою.
Контекст
«Фонд Маша» працює понад п’ять років, а після початку повномасштабної війни зосередився на підтримці жінок і дітей, які пережили втрату рідних, полон, сексуальне або домашнє насильство. За даними організації, психологічну допомогу отримали понад 21 000 постраждалих.
International Gender Equality Prize 2025 – це міжнародна відзнака, започаткована урядом Фінляндії у 2018 році. Її мета – відзначати організації та окремих людей, які зробили суттєвий внесок у просування гендерної рівності.
Премію присуджують раз на два роки. Переможця визначає журі з міжнародних експертів, а остаточне рішення ухвалює Міністерство соціальних справ та охорони здоров’я Фінляндії.
