Психологическая платформа Clearly (Rozmova) привлекла $760 000 от венчурного фонда Purple Ventures. В общей сложности стартап получил $1,35 млн, включая инвестиции от других фондов и гранты. Об этом Forbes Ukraine сообщила пресс-служба компании 10 июля.

Подробности

Денежные средства пойдут на развитие ИИ-терапии, инструментов для психотерапевтов и выход на рынки США и Бразилии.

Компания инвестирует в исследования и разработку ИИ-решений для ментального здоровья и планирует масштабирование на рынках с высоким спросом. В 2025 году Clearly ожидает рост ключевых показателей в три раза.

Сейчас платформа проводит более 50 000 сессий ежемесячно, работает с более 1100 специалистами, а месячная прибыль превышает $600 000.

В планах – запуск ИИ-сервиса для испаноязычного сообщества в США и расширение сети специалистов для доступной психологической поддержки.

Контекст

Платформа Rozmova (Clearly), созданная украинцами Дмитрием Мараховским и Дмитрием Коваленко, соединяет психотерапевтов с клиентами онлайн и офлайн. Проект был запущен за две недели до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

В первом квартале 2025 года выручка платформы увеличилась на 22%, до $1,5 млн, количество пользователей выросло на 27%, до 60 000. Основная статья расходов – маркетинг, на который потратили $155 000 (10,3% выручки).

Рост объясняют эффективным информированием о психотерапии, что повышает понимание продукта и способствует стабильному улучшению ключевых показателей.