Психологическая платформа Clearly (Rozmova) привлекла $760 000 от венчурного фонда Purple Ventures. В общей сложности стартап получил $1,35 млн, включая инвестиции от других фондов и гранты. Об этом Forbes Ukraine сообщила пресс-служба компании 10 июля.
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Подробности
- Денежные средства пойдут на развитие ИИ-терапии, инструментов для психотерапевтов и выход на рынки США и Бразилии.
- Компания инвестирует в исследования и разработку ИИ-решений для ментального здоровья и планирует масштабирование на рынках с высоким спросом. В 2025 году Clearly ожидает рост ключевых показателей в три раза.
- Сейчас платформа проводит более 50 000 сессий ежемесячно, работает с более 1100 специалистами, а месячная прибыль превышает $600 000.
- В планах – запуск ИИ-сервиса для испаноязычного сообщества в США и расширение сети специалистов для доступной психологической поддержки.
Контекст
Платформа Rozmova (Clearly), созданная украинцами Дмитрием Мараховским и Дмитрием Коваленко, соединяет психотерапевтов с клиентами онлайн и офлайн. Проект был запущен за две недели до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
В первом квартале 2025 года выручка платформы увеличилась на 22%, до $1,5 млн, количество пользователей выросло на 27%, до 60 000. Основная статья расходов – маркетинг, на который потратили $155 000 (10,3% выручки).
Рост объясняют эффективным информированием о психотерапии, что повышает понимание продукта и способствует стабильному улучшению ключевых показателей.
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