Маркетплейс для психотерапевтів Rozmova у першому кварталі наростив свої основні показники: виторг – на 22%, кількість користувачів – на 27%, повідомила пресслужба компанії на запит Forbes Ukraine.

Деталі

Кількість користувачів Rozmova за результатами першого кварталу становить 60 000, виторг – майже $1,5 млн.

Найбільша стаття витрат компанії – маркетинг. У першому кварталі Rozmova вклала в це $155 000, або близько 10,3% від загального виторгу.

«Зростання кількості користувачів і виторгу Rozmova пов’язане з інформуванням клієнтів про психотерапію, що покращує розуміння продукту та стабільно підвищує ключові метрики», – ідеться у відповіді компанії.

Контекст

Rozmova (Clearly) – платформа, що з’єднує психотерапевтів із клієнтами онлайн і офлайн. Її заснували українці Дмитро Мараховський і Дмитро Коваленко, запустивши проєкт за два тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022-му.

У 2023-му виторг компанії досяг $2 млн. Станом на червень 2024-го на платформі працювало 500 активних терапевтів у трьох країнах, а користувачі проводили 9000 сесій щомісяця.

Тоді ж Rozmova була відібрана для фінансування від Google for Startups Ukraine Support Fund. Сума фінансування не розголошувалася, але кошти спрямували на розширення присутності на міжнародних ринках і вдосконалення сервісу за допомогою штучного інтелекту. За даними Forbes Ukraine, оцінка компанії в цьому раунді фінансування складала $8 млн.