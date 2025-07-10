Психологічна платформа Clearly (Rozmova) залучила $760 000 від венчурного фонду Purple Ventures. Загалом стартап отримав $1,35 млн, включаючи інвестиції від інших фондів та гранти. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба компанії 10 липня.

Деталі

Кошти підуть на розвиток ШІ-терапії, інструментів для психотерапевтів та вихід на ринки США і Бразилії.

Компанія інвестує в дослідження та розробку ШІ-рішень для ментального здоров’я і планує масштабування на ринках із високим попитом. У 2025 році Clearly очікує зростання ключових показників утричі.

Зараз платформа проводить понад 50 000 сесій щомісяця, працює з більш ніж 1 100 фахівцями, а місячний дохід перевищує $600 000.

У планах – запуск ШІ-сервісу для іспаномовної спільноти в США та розширення мережі фахівців для доступної психологічної підтримки.

Контекст

Платформа Rozmova (Clearly), створена українцями Дмитром Мараховським і Дмитром Коваленко, з’єднує психотерапевтів із клієнтами онлайн і офлайн. Проєкт запустили за два тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

У першому кварталі 2025 року виторг платформи збільшився на 22% до $1,5 млн, кількість користувачів зросла на 27% до 60 000. Основна стаття витрат – маркетинг, на який витратили $155 000 (10,3% виторгу).

Зростання пояснюють ефективним інформуванням про психотерапію, що підвищує розуміння продукту та сприяє стабільному покращенню ключових показників.