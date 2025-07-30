АО «Укрэксимбанк» предоставило финансирование в размере 135 млн грн одному из крупнейших производителей натуральных соков – ООО «Эко-Сфера», говорится в сообщении банка.

Подробности

Финансирование предоставлено в форме траншевой кредитной линии с государственным риск-шерингом – 50% суммы кредитного лимита покрывается государственной портфельной гарантией.

Компания планирует направить кредитные средства на сезонное накопление запасов сырья, что позволит нарастить объемы производства в пиковый период. Это в свою очередь будет способствовать расширению рыночного присутствия брендов компании как на региональном, так и на национальном уровне, говорится в сообщении.

Контекст

Компания «Эко-Сфера», производственные мощности которой находятся в Винницкой области, реализует полный цикл переработки – от закупки и обработки первичного сырья до доставки готовой продукции конечному потребителю.

Продуктовый портфель предприятия включает фруктовые и овощные соки, нектары и пюре под хорошо известными торговыми марками: «Соки Украины», «Доброе утро», «Винни» и другие.

Владельцами компании указаны Валентина Гончарук (70% акций) и Олег Гончарук (25%). Доход компании по итогам 2024 года превысил 1,1 млрд грн, свидетельствует информация в YouControl.