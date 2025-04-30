Компания Сергея Тигипко начинает строить завод по производству соков в Черновицкой области

Компания «Интерджус Буковина» из группы ТАС Сергея Тигипко начинает строительство завода, производящего концентрированные соки. Он будет размещаться в Черновицкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Черновицкого облсовета Алексей Бойко.
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Ключевые факты
- Предприятие будет работать в составе индустриального парка в селе Колбочин Черновицкой области. Он будет занимать площадь 12 га в Сокирянской общине.
- Завод от ООО «Интерджус Буковина» будет перерабатывать до 1500 тонн фруктов в сутки. Основная продукция – концентрированный яблочный сок и соки из малины, вишни, черешни, слив. Планируется закупать сырье у местных фермеров.
- Предприятие также производит биогаз, полученный в процессе переработки фруктов. Его планируют использовать для обогрева местных построек.
- Завод состоит из складских помещений, очистных и сушильных сооружений, административных зданий и подъездных дорог.
- Запуск производства намечен до конца 2025 года. Завод должен создать 150 новых рабочих мест.
Контекст
Владельцем ООО «Интерджус Буковина» является Сергей Тигипко, следует из данных YouControl. Компания основана в феврале 2020 года в Черновицкой области. Основной вид деятельности – производство фруктовых и овощных соков.
Выручка компании в 2024 году увеличилась на 141%, до 829,5 млн грн. Прибыль компании увеличилась на 485,5%, до 4 млн грн. В собственности компании находятся восемь земельных участков в Черновицкой области.
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