АТ «Укрексімбанк» надало фінансування у розмірі 135 млн грн одному з найбільших виробників натуральних соків – ТОВ «Еко-Сфера», йдеться у повідомленні банку.

Деталі

Фінансування надано у формі траншевої кредитної лінії з державним ризик-шерингом – 50% суми кредитного ліміту покривається державною портфельною гарантією.

Компанія планує спрямувати кредитні кошти на сезонне накопичення запасів сировини, що дозволить їй наростити обсяги виробництва у піковий період. Це, своєю чергою, сприятиме розширенню ринкової присутності брендів компанії як на регіональному, так і на національному рівні, йдеться у повідомленні.

Контекст

Компанія «Еко-Сфера», виробничі потужності якої розташовані у Вінницькій області, реалізує повний цикл переробки – від закупівлі та обробки первинної сировини до доставки готової продукції кінцевому споживачу.

Продуктовий портфель підприємства включає фруктові та овочеві соки, нектари та пюре під добре знаними торговельними марками: «Соки України», «Добрий ранок», «Вінні» та інші.

Власниками компанії вказані Валентина Гончарук (70% акцій) та Олег Гончарук (25%). Дохід компанії за підсумками 2024 року перевищив 1,1 млрд грн, свідчить інформація в YouControl.