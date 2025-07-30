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Укрексімбанк надав 135 млн грн виробнику «Соків України» на закупівлю сировини

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

АТ «Укрексімбанк» надало фінансування у розмірі 135 млн грн одному з найбільших виробників натуральних соків – ТОВ «Еко-Сфера», йдеться у повідомленні банку.

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 Деталі

  • Фінансування надано у формі траншевої кредитної лінії з державним ризик-шерингом – 50% суми кредитного ліміту покривається державною портфельною гарантією.
  • Компанія планує спрямувати кредитні кошти на сезонне накопичення запасів сировини, що дозволить їй наростити обсяги виробництва у піковий період. Це, своєю чергою, сприятиме розширенню ринкової присутності брендів компанії як на регіональному, так і на національному рівні, йдеться у повідомленні.

Контекст

Компанія «Еко-Сфера», виробничі потужності якої розташовані у Вінницькій області, реалізує повний цикл переробки – від закупівлі та обробки первинної сировини до доставки готової продукції кінцевому споживачу. 

Продуктовий портфель підприємства включає фруктові та овочеві соки, нектари та пюре під добре знаними торговельними марками: «Соки України», «Добрий ранок», «Вінні» та інші.

Власниками компанії вказані Валентина Гончарук (70% акцій) та Олег Гончарук (25%). Дохід компанії за підсумками 2024 року перевищив 1,1 млрд грн, свідчить інформація в YouControl.

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