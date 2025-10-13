Член наблюдательного совета Укрэксимбанка Виктория Страхова публично извинилась перед клиентами банка за недостаточную клиентоориентированность в коммуникации о введении ежемесячной комиссии в 500 грн за обслуживание валютных карт, открытых под выплату депозитов. Об этом она сообщила в Facebook.

Подробности

По ее словам, банк сообщил о новых тарифах 28 августа через мобильное приложение, но многие клиенты, в том числе военные, не обратили на это внимание.

Из-за технических особенностей карт дистанционно их закрыть невозможно, что привело к автоматическому списанию комиссии даже с карточек клиентов, которые не пользуются ими активно.

«Если банк допускает ошибку, даже коммуникационную, – это моя ответственность, и я должна сделать все возможное, чтобы минимизировать убытки», – заявила Страхова в своем сообщении.

Она добавила, что сама не заметила сообщения в приложении и оплатила комиссию, а потому призвала банк ввести процедуру подтверждения ознакомления клиентов с информацией о комиссиях.

Согласно постановлению банка, новая комиссия действует с 1 октября и применяется к картам тарифных пакетов, которые используются для обслуживания валютных депозитов.

Контекст

Укрэксимбанк, или Государственный экспортно-импортный банк Украины входит в тройку крупнейших банков страны по объему активов. Этот государственный банк специализируется на поддержке экспорта, импорта и крупных инвестиционных проектов, обслуживая внешний долг государства и сотрудничая с международными партнерами, такими как ЕБРР или Всемирный банк.

За 2024 год чистая прибыль Укрэксимбанка достигла 5,56 млрд грн, что на 71% больше, чем в 2023-м. Это стало возможным благодаря росту кредитования бизнеса, торговому финансированию и эффективному управлению рисками в условиях войны.

За первое полугодие 2025 года чистая прибыль банка составила 4,22 млрд грн – это на 3,3% меньше, чем за аналогичный период 2024-го.