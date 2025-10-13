Підписка від 49 грн
Укрексімбанк визнав провал у комунікації та вибачився за раптове списання 500 грн комісії з валютних карток

Наталія Софієнко
Forbes

1 хв читання

Членкиня наглядової ради Укрексімбанку Вікторія Страхова публічно вибачилася перед клієнтами банку за недостатню клієнтоорієнтованість у комунікації про введення щомісячної комісії у 500 грн за обслуговування валютних карток, відкритих під виплату депозитів. Про це вона повідомила у Facebook.

  • За її словами, банк повідомив про нові тарифи 28 серпня через мобільний застосунок, але багато клієнтів, зокрема військові, не звернули на це увагу.
  • Через технічні особливості карток дистанційно їх закрити неможливо, що призвело до автоматичного списання комісії навіть із карток клієнтів, які не користуються ними активно.
  • «Якщо банк припускається помилки, навіть комунікаційної, – це моя відповідальність, і я маю зробити все можливе, щоб мінімізувати збитки», – заявила Страхова у своєму дописі.
  • Вона додала, що сама не помітила повідомлення в застосунку та сплатила комісію, а тому закликала банк впровадити процедуру підтвердження ознайомлення клієнтів з інформацією про комісії.
  • Згідно з постановою банку, нова комісія діє з 1 жовтня і застосовується до карток тарифних пакетів, які використовуються для обслуговування валютних депозитів.

Контекст

Укрексімбанк, або Державний експортно-імпортний банк України входить до трійки найбільших банків країни за обсягом активів. Цей державний банк спеціалізується на підтримці експорту, імпорту та великих інвестиційних проєктів, обслуговуючи зовнішній борг держави та співпрацюючи з міжнародними партнерами, як-от ЄБРР чи Світовий банк.

За 2024 рік чистий прибуток Укрексімбанку сягнув 5,56 млрд грн, що на 71% більше, ніж у 2023-му. Це стало можливим завдяки зростанню кредитування бізнесу, торговельного фінансування та ефективному управлінню ризиками в умовах війни.

За перше півріччя 2025 року чистий прибуток банку становив 4,22 млрд грн – це на 3,3% менше, ніж за аналогічний період 2024-го.

