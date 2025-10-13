Членкиня наглядової ради Укрексімбанку Вікторія Страхова публічно вибачилася перед клієнтами банку за недостатню клієнтоорієнтованість у комунікації про введення щомісячної комісії у 500 грн за обслуговування валютних карток, відкритих під виплату депозитів. Про це вона повідомила у Facebook.

Деталі

За її словами, банк повідомив про нові тарифи 28 серпня через мобільний застосунок, але багато клієнтів, зокрема військові, не звернули на це увагу.

Через технічні особливості карток дистанційно їх закрити неможливо, що призвело до автоматичного списання комісії навіть із карток клієнтів, які не користуються ними активно.

«Якщо банк припускається помилки, навіть комунікаційної, – це моя відповідальність, і я маю зробити все можливе, щоб мінімізувати збитки», – заявила Страхова у своєму дописі.

Вона додала, що сама не помітила повідомлення в застосунку та сплатила комісію, а тому закликала банк впровадити процедуру підтвердження ознайомлення клієнтів з інформацією про комісії.

Згідно з постановою банку, нова комісія діє з 1 жовтня і застосовується до карток тарифних пакетів, які використовуються для обслуговування валютних депозитів.

Контекст

Укрексімбанк, або Державний експортно-імпортний банк України входить до трійки найбільших банків країни за обсягом активів. Цей державний банк спеціалізується на підтримці експорту, імпорту та великих інвестиційних проєктів, обслуговуючи зовнішній борг держави та співпрацюючи з міжнародними партнерами, як-от ЄБРР чи Світовий банк.

За 2024 рік чистий прибуток Укрексімбанку сягнув 5,56 млрд грн, що на 71% більше, ніж у 2023-му. Це стало можливим завдяки зростанню кредитування бізнесу, торговельного фінансування та ефективному управлінню ризиками в умовах війни.

За перше півріччя 2025 року чистий прибуток банку становив 4,22 млрд грн – це на 3,3% менше, ніж за аналогічний період 2024-го.