Более 100 млрд грн. Банки получили рекордную прибыль в 2024 году

По итогам 2024 года украинские банки получили рекордную чистую прибыль – 103,7 млрд грн, свидетельствует статистика Национального банка. Прибыль до налогообложения – 187,4 млрд грн.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes
Ключевые факты
- Показатель 2024-го превзошел предыдущий год, когда банки получили 82,7 млрд грн чистой прибыли. Госбанки остаются среди лидеров: ПриватБанк обладает 40,1 млрд грн прибыли в 2024 году, Ощадбанк – 14,8 млрд, Укрэксимбанк – 5,6 млрд грн.
- Среди частных банков больше всего заработали Райффайзен Банк (4,3 млрд грн), ОТП Банк (4,1 млрд), Креди Агриколь (4,1 млрд), УкрСиббанк (4,1 млрд), ПУМБ (3,9 млрд) и Универсал Банк (3,7 млрд).
- Только восемь банков в системе (в которой 61 банк) получили убыток. В частности, это Правэкс Банк (217 млн грн) и конфискованный у россиянина Евгения Гинера PINBank (50 млн), который Укрпочта хочет превратить в почтовый банк.
Контекст
После полномасштабного вторжения банки существенно нарастили свою прибыль, в частности из-за большого количества ликвидности в системе и операционного дизайна, позволявшего зарабатывать на ценных бумагах, таких как ОВГЗ и депозитные сертификаты.
По итогам 2023 года банки обязали уплатить 50% налога на прибыль вместо стандартных 18%. В дальнейшем они должны платить 25% корпоративного налога, однако парламент оставил ставку в 50% для банков и на 2024-й.
По итогам 2024 года банки потратили 83,7 млрд грн на уплату налогов. Годом ранее этот показатель составил 76,6 млрд грн.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.