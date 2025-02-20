Более 100 млрд грн. Банки получили рекордную прибыль в 2024 году

По итогам 2024 года украинские банки получили рекордную чистую прибыль – 103,7 млрд грн, свидетельствует статистика Национального банка. Прибыль до налогообложения – 187,4 млрд грн.

Ключевые факты

Показатель 2024-го превзошел предыдущий год, когда банки получили 82,7 млрд грн чистой прибыли. Госбанки остаются среди лидеров: ПриватБанк обладает 40,1 млрд грн прибыли в 2024 году, Ощадбанк – 14,8 млрд, Укрэксимбанк – 5,6 млрд грн.

Среди частных банков больше всего заработали Райффайзен Банк (4,3 млрд грн), ОТП Банк (4,1 млрд), Креди Агриколь (4,1 млрд), УкрСиббанк (4,1 млрд), ПУМБ (3,9 млрд) и Универсал Банк (3,7 млрд).

Только восемь банков в системе (в которой 61 банк) получили убыток. В частности, это Правэкс Банк (217 млн ​​грн) и конфискованный у россиянина Евгения Гинера PINBank (50 млн), который Укрпочта хочет превратить в почтовый банк.

Контекст

После полномасштабного вторжения банки существенно нарастили свою прибыль, в частности из-за большого количества ликвидности в системе и операционного дизайна, позволявшего зарабатывать на ценных бумагах, таких как ОВГЗ и депозитные сертификаты.

По итогам 2023 года банки обязали уплатить 50% налога на прибыль вместо стандартных 18%. В дальнейшем они должны платить 25% корпоративного налога, однако парламент оставил ставку в 50% для банков и на 2024-й.

По итогам 2024 года банки потратили 83,7 млрд грн на уплату налогов. Годом ранее этот показатель составил 76,6 млрд грн.