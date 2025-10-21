С 16:00 до 20:00 по всей Украине будут применяться графики ограничения электрической мощности для промышленных и бизнес-потребителей. Об этом сообщила НЭК «Укрэнерго» 21 октября.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- «В связи с последствиями предыдущих российских атак сегодня с 16:00 до 20:00 во всех регионах Украины будут действовать ограничения мощности для промышленных объектов», – отмечается в сообщении.
- Из-за массированной атаки на энергетическую инфраструктуру в Черниговской области по состоянию на утро значительная часть области, включая Чернигов, осталась без электроснабжения. Аварийно-восстановительные работы осложнены из-за воздушной тревоги, вызванной присутствием российских ударных беспилотников.
- «Как только ситуация безопасности позволит, возобновление электроснабжения начнется немедленно», – подчеркнули в «Укрэнерго».
- По данным на 9:30 уровень потребления электроэнергии в Украине был на 1,4% ниже, чем 20 октября, благодаря солнечной погоде в западных и частично южных регионах. Это способствует высокой эффективности работы бытовых солнечных электростанций, что уменьшает нагрузку на общую сеть. Однако потребление электричества остается на высоком уровне.
- «Призываем в течение дня экономно использовать электроэнергию. Просим ограничить работу энергоемких приборов и не включать несколько таких устройств одновременно до 22:00», – рекомендует оператор энергосистемы.
Контекст
После масштабной дроново-ракетной атаки России в ночь на 10 октября в Украине возобновились отключения электроэнергии. Начиная с 16 октября НЭК «Укрэнерго» ввела ограничения мощности для промышленных потребителей.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.