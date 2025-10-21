Forbes Digital підписка
«Укрэнерго» анонсировало ограничение электрической мощности для бизнеса с 16:00 до 20:00 по всей стране

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

С 16:00 до 20:00 по всей Украине будут применяться графики ограничения электрической мощности для промышленных и бизнес-потребителей. Об этом сообщила НЭК «Укрэнерго» 21 октября.

  • «В связи с последствиями предыдущих российских атак сегодня с 16:00 до 20:00 во всех регионах Украины будут действовать ограничения мощности для промышленных объектов», – отмечается в сообщении.
  • Из-за массированной атаки на энергетическую инфраструктуру в Черниговской области по состоянию на утро значительная часть области, включая Чернигов, осталась без электроснабжения. Аварийно-восстановительные работы осложнены из-за воздушной тревоги, вызванной присутствием российских ударных беспилотников.
  • «Как только ситуация безопасности позволит, возобновление электроснабжения начнется немедленно», – подчеркнули в «Укрэнерго».
  • По данным на 9:30 уровень потребления электроэнергии в Украине был на 1,4% ниже, чем 20 октября, благодаря солнечной погоде в западных и частично южных регионах. Это способствует высокой эффективности работы бытовых солнечных электростанций, что уменьшает нагрузку на общую сеть. Однако потребление электричества остается на высоком уровне.
  • «Призываем в течение дня экономно использовать электроэнергию. Просим ограничить работу энергоемких приборов и не включать несколько таких устройств одновременно до 22:00», – рекомендует оператор энергосистемы.

Контекст

После масштабной дроново-ракетной атаки России в ночь на 10 октября в Украине возобновились отключения электроэнергии. Начиная с 16 октября НЭК «Укрэнерго» ввела ограничения мощности для промышленных потребителей.

