З 16:00 до 20:00 по всій Україні будуть застосовуватися графіки обмеження електричної потужності для промислових і бізнес-споживачів. Про це повідомила НЕК «Укренерго» 21 жовтня.
Деталі
- «У зв’язку з наслідками попередніх російських атак сьогодні з 16:00 до 20:00 в усіх регіонах України діятимуть обмеження потужності для промислових об’єктів», – зазначається в повідомленні.
- Через масовану атаку на енергетичну інфраструктуру на Чернігівщині станом на ранок значна частина області, разом із Черніговом, залишилася без електропостачання. Аварійно-відновлювальні роботи ускладнені через повітряну тривогу, спричинену присутністю російських ударних безпілотників.
- «Як тільки безпекова ситуація дозволить, відновлення електропостачання розпочнеться негайно», – наголосили в «Укренерго».
- За даними на 9:30 рівень споживання електроенергії в Україні був на 1,4% нижчим, ніж 20 жовтня, завдяки сонячній погоді в західних і частково південних регіонах. Це сприяє високій ефективності роботи побутових сонячних електростанцій, що зменшує навантаження на загальну мережу. Проте споживання електрики залишається на високому рівні.
- «Закликаємо протягом дня економно використовувати електроенергію. Просимо обмежити роботу енергоємних приладів і не вмикати кілька таких пристроїв одночасно до 22:00», – рекомендує оператор енергосистеми.
Контекст
Після масштабної дроново-ракетної атаки Росії в ніч на 10 жовтня в Україні відновилися відключення електроенергії. Починаючи з 16 жовтня НЕК «Укренерго» запровадила обмеження потужності для промислових споживачів.
