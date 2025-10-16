З 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України можливе запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомила пресслужба «Укренерго» 16 жовтня.
Деталі
- Обмеження, у разі застосування, можуть діяти у двох чергах.
- Такі заходи потрібні для збалансування енергосистеми та забезпечення стабільного електропостачання споживачів, зокрема населення, в умовах підвищеного навантаження на мережу, наголошують в компанії.
- Через складну ситуацію в енергосистемі у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей наразі запроваджені аварійні відключення населення. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
- На Чернігівщині, за командою обленерго, запроваджені погодинні відключення електроенергії за трьома чергами.
- Екстрені відключення діють у Києві та області, додали у ДТЕК.
Контекст
Після масованої дроново-ракетної атаки Росії у ніч на 10 жовтня в Україні знову почалися відключення світла.
У ніч проти 16 жовтня Росія здійснила масовану атаку на українську енергетичну та цивільну інфраструктуру, випустивши десятки ракет і сотні дронів, зокрема з касетними боєприпасами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Російські війська застосували понад 300 дронів і 37 ракет, значна частина з яких – балістичні. Під ворожими атаками опинилася інфраструктура Вінницької, Сумської та Полтавської областей. У Ніжині на Чернігівщині пошкоджено будівлю пошти, поранено одну людину.
У Харківській області росіяни вдарили по об’єктах критичної інфраструктури та підрозділах ДСНС, є постраждалі.
Також уночі 16 жовтня російські війська завдали ракетно-повітряного удару по газовидобувній інфраструктурі Полтавської області. Дрони та ракети запустили у напрямку Павлограда, Полтави, Кременчука, Дніпра та інших міст.
