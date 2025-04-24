Укргазбанк предупредил о сбоях в работе сервисов из-за ночной атаки России (обновлено)

Укргазбанк сообщил о возможных перебоях в работе своих сервисов, в частности терминалов, банкоматов, мобильного приложения и системы «Клиент-Банк», а также недоступности операций с карточками. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. Обновлено 14:14. Банк возобновил работу большинства сервисов, временно могут наблюдаться ошибки отдельных операций с пластиковыми картами.
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Подробности
- Причиной послужила массированная ночная атака России. Банк пообещал сообщить о возобновлении работы сервисов, как только это станет возможным.
- Дополнительные подробности пока не предоставлены.
Контекст
В ночь на 24 апреля Россия совершила массированную воздушную атаку на Украину, применяя дроны, ракеты и стратегическую авиацию. Больше всего пострадал Киев, где, по официальным данным, погибли девять человек, а 63 получили ранения, включая шестерых детей. В нескольких районах столицы зафиксированы значительные разрушения.
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