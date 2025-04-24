Укргазбанк попередив про збої в роботі сервісів через нічну атаку Росії (оновлено)

Укргазбанк повідомив про можливі перебої в роботі своїх сервісів, зокрема терміналів, банкоматів, мобільного застосунку та системи «Клієнт-Банк», а також недоступність операцій із картками. Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії. Оновлено 14:14. Банк відновив роботу більшості сервісів, тимчасово можуть спостерігатись помилки окремих операцій з пластиковими картками.