Укргазбанк попередив про збої в роботі сервісів через нічну атаку Росії (оновлено)

Укргазбанк повідомив про можливі перебої в роботі своїх сервісів, зокрема терміналів, банкоматів, мобільного застосунку та системи «Клієнт-Банк», а також недоступність операцій із картками. Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії. Оновлено 14:14. Банк відновив роботу більшості сервісів, тимчасово можуть спостерігатись помилки окремих операцій з пластиковими картками.
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Деталі
- Причиною стала масована нічна атака Росії. Банк пообіцяв повідомити про відновлення роботи сервісів, щойно це стане можливим.
- Додаткові подробиці наразі не надано.
Контекст
У ніч на 24 квітня Росія здійснила масовану повітряну атаку на Україну, застосовуючи дрони, ракети та стратегічну авіацію. Найбільше постраждав Київ, де, за офіційними даними, загинули дев’ять осіб, а 63 отримали поранення, включно з шістьма дітьми. У кількох районах столиці зафіксовано значні руйнування.
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