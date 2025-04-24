Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев: есть погибшие и значительные разрушения (фото)

В ночь на 24 апреля Россия совершила масштабную воздушную атаку по Украине и Киеву, используя беспилотники, ракеты и стратегическую авиацию. В результате обстрела в столице, по официальным данным, погибли девять человек, еще 63 получили ранения, среди них шестеро детей. В нескольких районах столицы отмечены значительные разрушения.