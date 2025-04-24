Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев: есть погибшие и значительные разрушения (фото)

В ночь на 24 апреля Россия совершила масштабную воздушную атаку по Украине и Киеву, используя беспилотники, ракеты и стратегическую авиацию. В результате обстрела в столице, по официальным данным, погибли девять человек, еще 63 получили ранения, среди них шестеро детей. В нескольких районах столицы отмечены значительные разрушения.
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- Сигнал воздушной тревоги раздался в 00:36, вскоре в городе начались взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что работает система противовоздушной обороны.
- Враг атаковал столицу, в частности баллистическими ракетами и дронами, сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
- В 1:40 ситуация в районах была такой: в Голосеевском районе горело в двух местах; в Шевченковском – четыре очага возгорания; в Святошинском – три пожара, повреждены дома, гаражи, автомобили; в Подольском районе из-за падения обломков вспыхнуло нежилое здание, есть разрушения.
- Около 6:00 ГСЧС сообщила о девяти погибших и 63 травмированных, 43 из которых госпитализированы, включая шестерых детей. Спасатели продолжают ликвидацию последствий атаки в пяти районах столицы.
- По состоянию на 7:00, по информации корреспондента Суспільного с места происшествия в Святошинском районе, количество погибших возросло до десяти.
- На Киевщине пострадали два человека, а также получили повреждения жилые дома, магазины, склады, остановка транспорта и автомобили, сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
- В Бучанском районе зафиксированы повреждения трех пятиэтажек, одна из которых горела – огонь на крыше ликвидирован.
- В Вышгородском районе российская атака вызвала разрушение складского помещения, повреждены три автомобиля. Вспыхнули пожары в лесной и открытой местности.
- Около 40 очагов возгорания ликвидировали спасатели этой ночью в девяти регионах Украины, сообщила пресс-служба ГСЧС.
- Больше всего пострадал Киев: спасатели работали на 13 локациях. В Святошинском районе на 8:00 еще продолжается разбор завалов разрушенного дома. «Привлечены инженерные силы, верхолазы ГСЧС, поисковые собаки. Из-под руин слышны телефонные звонки – поиски продолжатся до тех пор, пока убедятся, что достали всех. Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия», – говорится в сообщении.
- Всего в Киеве по состоянию на 7:30 зафиксированы девять погибших в результате российского удара. Еще более 70 получили различные травмы.
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