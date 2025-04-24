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Последствия российского ракетного удара, Киев, Святошинский район. /ГСЧС Украины
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Новости
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Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев: есть погибшие и значительные разрушения (фото)

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

2 хв читання

Последствия российского ракетного удара, Киев, Святошинский район. Фото ГСЧС Украины

В ночь на 24 апреля Россия совершила масштабную воздушную атаку по Украине и Киеву, используя беспилотники, ракеты и стратегическую авиацию. В результате обстрела в столице, по официальным данным, погибли девять человек, еще 63 получили ранения, среди них шестеро детей. В нескольких районах столицы отмечены значительные разрушения.

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Подробности

  • Сигнал воздушной тревоги раздался в 00:36, вскоре в городе начались взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что работает система противовоздушной обороны.
  • Враг атаковал столицу, в частности баллистическими ракетами и дронами, сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
  • В 1:40 ситуация в районах была такой: в Голосеевском районе горело в двух местах; в Шевченковском – четыре очага возгорания; в Святошинском – три пожара, повреждены дома, гаражи, автомобили; в Подольском районе из-за падения обломков вспыхнуло нежилое здание, есть разрушения.
  • Около 6:00 ГСЧС сообщила о девяти погибших и 63 травмированных, 43 из которых госпитализированы, включая шестерых детей. Спасатели продолжают ликвидацию последствий атаки в пяти районах столицы.
  • По состоянию на 7:00, по информации корреспондента Суспільного с места происшествия в Святошинском районе, количество погибших возросло до десяти.
Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев: есть погибшие и значительные разрушения (фото) /Фото 1

Последствия российского удара в Святошинском районе Киева

Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев: есть погибшие и значительные разрушения (фото) /Фото 2

Последствия российского удара в Святошинском районе Киева

Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев: есть погибшие и значительные разрушения (фото) /Фото 3

Последствия российского удара в Святошинском районе Киева

Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев: есть погибшие и значительные разрушения (фото) /Фото 4

Последствия российского удара в Святошинском районе Киева

Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев: есть погибшие и значительные разрушения (фото) /Фото 5

Последствия российского удара в Святошинском районе Киева

Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев: есть погибшие и значительные разрушения (фото) /Фото 6

Последствия российского удара в Святошинском районе Киева

Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев: есть погибшие и значительные разрушения (фото) /Фото 7

Последствия удара, Киевская область. Фото: Николай Калашник

Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев: есть погибшие и значительные разрушения (фото) /Фото 8

Последствия удара, Киевская область. Фото: Николай Калашник

Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев: есть погибшие и значительные разрушения (фото) /Фото 9

Последствия удара, Киевская область. Фото: Николай Калашник

Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев: есть погибшие и значительные разрушения (фото) /Фото 10

Последствия удара в Святошинском районе Киева. Фото: Общественное

Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев: есть погибшие и значительные разрушения (фото) /Фото 11

Последствия удара в Святошинском районе Киева. Фото: Общественное

Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев: есть погибшие и значительные разрушения (фото) /Фото 12

Последствия удара в Святошинском районе Киева. Фото: Киев24

Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев: есть погибшие и значительные разрушения (фото) /Фото 13

Последствия удара в Святошинском районе Киева. Фото: Киев24

Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев: есть погибшие и значительные разрушения (фото) /Фото 14

Последствия удара в Святошинском районе Киева. Фото: Киев24

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  • На Киевщине пострадали два человека, а также получили повреждения жилые дома, магазины, склады, остановка транспорта и автомобили, сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
  • В Бучанском районе зафиксированы повреждения трех пятиэтажек, одна из которых горела – огонь на крыше ликвидирован.
  • В Вышгородском районе российская атака вызвала разрушение складского помещения, повреждены три автомобиля. Вспыхнули пожары в лесной и открытой местности.
  • Около 40 очагов возгорания ликвидировали спасатели этой ночью в девяти регионах Украины, сообщила пресс-служба ГСЧС.
  • Больше всего пострадал Киев: спасатели работали на 13 локациях. В Святошинском районе на 8:00 еще продолжается разбор завалов разрушенного дома. «Привлечены инженерные силы, верхолазы ГСЧС, поисковые собаки. Из-под руин слышны телефонные звонки – поиски продолжатся до тех пор, пока убедятся, что достали всех. Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия», – говорится в сообщении.
  • Всего в Киеве по состоянию на 7:30 зафиксированы девять погибших в результате российского удара. Еще более 70 получили различные травмы.
Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев: есть погибшие и значительные разрушения (фото) /Фото 15

Последствия русского удара Святошинский район. Фото: Общественное

Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев: есть погибшие и значительные разрушения (фото) /Фото 16

Последствия русского удара, Святошинский район. Фото: Общественное

Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев: есть погибшие и значительные разрушения (фото) /Фото 17

Последствия русского удара, Святошинский район. Фото: Общественное

Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев: есть погибшие и значительные разрушения (фото) /Фото 18

Последствия русского удара, Святошинский район. Фото: Общественное

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