Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

«Укргидроэнерго» получит €120 млн от ЕИБ на модернизацию ГЭС

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит ЧАО «Укргидроэнерго» первый транш кредита на €120 млн из общей суммы в €200 млн для восстановления и модернизации украинских гидроэлектростанций. Об этом сообщила пресс-служба компании 11 июля.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Подробности

  • Соглашение о первом транше подписано 10 июля в Риме на конференции URC2025, сообщила компания в пятницу. Общий кредит предполагает несколько денежных сделок.
  • Средства будут направлены на восстановление трех поврежденных российскими атаками гидроэлектростанций и на аварийные работы для других объектов в случае новых повреждений.
  • Этот кредит, обеспеченный гарантиями ЕС в рамках программы Ukraine Facility (€50 млрд на 2024–2027 годы), будет способствовать восстановлению мощностей и повышению устойчивости гидроэнергетики Украины.
  • По словам вице-президента ЕИБ Терезы Червинской, проект обеспечит украинцев чистой электроэнергией и станет важным шагом для других инициатив программы.

Контекст

В январе правительство утвердило привлечение €200 млн от Европейского инвестиционного банка для обеспечения функционирования Каневской, Кременчугской и Днепровской гидроэлектростанций. Как отметил генеральный директор ЧАО «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, в этом году начинается строительство Каневской гидроаккумулирующей станции, которая будет первой в Украине, неуязвимой для российских ракетных атак.

«Укргидроэнерго» также планирует построить новую Каховскую ГЭС мощностью 600–650 МВт вместо разрушенной Каховской ГЭС-1 (343 МВт) и упраздненного проекта ГЭС-2 (270 МВт). Реализация этого проекта стоимостью около $1 млрд возможна только после деоккупации Херсонской области. Кроме того, восстановление поврежденной россиянами ДнепроГЭС потребует не менее трех лет и сотен миллионов долларов.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні