Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит ЧАО «Укргидроэнерго» первый транш кредита на €120 млн из общей суммы в €200 млн для восстановления и модернизации украинских гидроэлектростанций. Об этом сообщила пресс-служба компании 11 июля.

Подробности

Соглашение о первом транше подписано 10 июля в Риме на конференции URC2025, сообщила компания в пятницу. Общий кредит предполагает несколько денежных сделок.

Средства будут направлены на восстановление трех поврежденных российскими атаками гидроэлектростанций и на аварийные работы для других объектов в случае новых повреждений.

Этот кредит, обеспеченный гарантиями ЕС в рамках программы Ukraine Facility (€50 млрд на 2024–2027 годы), будет способствовать восстановлению мощностей и повышению устойчивости гидроэнергетики Украины.

По словам вице-президента ЕИБ Терезы Червинской, проект обеспечит украинцев чистой электроэнергией и станет важным шагом для других инициатив программы.

Контекст

В январе правительство утвердило привлечение €200 млн от Европейского инвестиционного банка для обеспечения функционирования Каневской, Кременчугской и Днепровской гидроэлектростанций. Как отметил генеральный директор ЧАО «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, в этом году начинается строительство Каневской гидроаккумулирующей станции, которая будет первой в Украине, неуязвимой для российских ракетных атак.

«Укргидроэнерго» также планирует построить новую Каховскую ГЭС мощностью 600–650 МВт вместо разрушенной Каховской ГЭС-1 (343 МВт) и упраздненного проекта ГЭС-2 (270 МВт). Реализация этого проекта стоимостью около $1 млрд возможна только после деоккупации Херсонской области. Кроме того, восстановление поврежденной россиянами ДнепроГЭС потребует не менее трех лет и сотен миллионов долларов.