Украина получит €200 млн от ЕИБ на восстановление Каневской, Кременчугской и Днепровской ГЭС

Правительство разрешило привлечь €200 млн от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на обеспечение работы Каневской, Кременчугской и Днепровской гидроэлектростанций, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров 28 января.

Ключевые факты

Указанные €200 млн необходимы для закупки оборудования для восстановления после российских атак.

Правительство также одобрило получение €100 млн от ЕИБ для инвестирования в модернизацию централизованного отопления и энергоэффективность украинских общин. Речь идет о закупке котлов, двигателей, турбин и сопутствующего оборудования.

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Контекст

Каневская гидроаккумулирующая станция (ГАЭС), строительство которой планируют начать в 2025 году, станет первой в Украине, недостижимой для российских ракетных ударов, заявлял генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота в интервью Forbes Ukraine.

В планах «Укргидроэнерго» – также строительство новой Каховской ГЭС. После того, как враг разрушил Каховскую ГЭС-1 на 343 МВт, прежние планы по строительству Каховской ГЭС-2 на 270 МВт отпали, и теперь планируется строить единую ГЭС на 600–650 МВт. Но это возможно лишь после полной деоккупации Херсонской области, подчеркивает Сирота. Стоимость строительства – примерно $1 млрд.

Еще одна задача – отстроить разрушенную россиянами ДнепроГЭС: на это уйдет минимум три года и сотни миллионов долларов.

24 декабря 2024 года правительство утвердило экспериментальный проект по восстановлению гидроэлектростанций, поврежденных в результате российской агрессии. Проект рассчитан на два года и направлен на оптимизацию и ускорение восстановления ГЭС. Решение позволяет «Укргидроэнерго» одновременно выполнять проектно-поисковые и строительные работы, а сама процедура восстановления и строительства значительно упрощена.