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Игорь Сирота покинул пост гендиректора «Укргидроэнерго» после 15 лет работы

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Игорь Сирота /из личного архива

Игорь Сирота Фото из личного архива

Игорь Сирота уволен с должности генерального директора ЧАО «Укргидроэнерго». Наблюдательный совет компании 28 мая удовлетворил его заявление, говорится в сообщении пресс-службы.

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Подробности

  • До момента избрания нового гендиректора обязанности руководителя компании будет временно исполнять Богдан Сухецкий – заместитель генерального директора по коммерческой деятельности.
  • Компания отметила, что и дальше работает в штатном режиме: производственные процессы, контракты и обязательства перед партнерами, поставщиками и финансовыми учреждениями выполняются в полном объеме.

Контекст

Игорь Сирота пришел в «Укргидроэнерго» в марте 2010 года на должность первого заместителя главы правления. В 2011 году был назначен гендиректором.

Накануне источники ЭП сообщили, что Сирота в ближайшее время может покинуть компанию. По данным собеседников, Сироту активно «сбивают» последние несколько недель. «На место гендиректора компании планируют назначить человека с орбиты министра энергетики Германа Галущенко», – отметил собеседник.

«Укргидроэнерго» – оператор ГЭС Украины. В ее состав входят десять станций на реках Днепр и Днестр. Каховская ГЭС была оккупирована Россией в первые дни войны, а 6 июня прошлого года россияне ее взорвали.

Доход «Укргидроэнерго» по итогам 2024 года достиг 56,2 млрд грн, чистая прибыль – почти 17,2 млрд грн, свидетельствуют данные YouControl.

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