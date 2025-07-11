Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть ПрАТ «Укргідроенерго» перший транш кредиту на €120 млн із загальної суми €200 млн для відновлення та модернізації українських гідроелектростанцій. Про це повідомила пресслужба компанії 11 липня.

Деталі

Угоду про перший транш підписано 10 липня в Римі на конференції URC2025, повідомила компанія у п’ятницю. Загальний кредит передбачає кілька фінансових угод.

Кошти спрямують на відновлення трьох пошкоджених російськими атаками гідроелектростанцій та на аварійні роботи для інших об’єктів у разі нових пошкоджень.

Цей кредит, забезпечений гарантіями ЄС у межах програми Ukraine Facility (€50 млрд на 2024-2027 роки), сприятиме відновленню потужностей і підвищенню стійкості гідроенергетики України.

За словами віцепрезидентки ЄІБ Терези Червінської, проєкт забезпечить українців чистою електроенергією та стане важливим кроком для інших ініціатив програми.

Контекст

У січні уряд затвердив залучення €200 млн від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для забезпечення функціонування Канівської, Кременчуцької та Дніпровської гідроелектростанцій. Як зазначив генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота, цього року розпочинається будівництво Канівської гідроакумулюючої станції (ГАЕС), яка буде першою в Україні, невразливою до російських ракетних атак.

«Укргідроенерго» також планує побудувати нову Каховську ГЕС потужністю 600-650 МВт замість зруйнованої Каховської ГЕС-1 (343 МВт) і скасованого проєкту ГЕС-2 (270 МВт). Реалізація цього проєкту вартістю близько $1 млрд можлива лише після деокупації Херсонської області. Крім того, відновлення пошкодженої росіянами ДніпроГЕС потребуватиме щонайменше трьох років і сотень мільйонів доларів.